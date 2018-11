Deutscher Meister wird ermittelt

THEDINGHAUSEN - Dem Thedinghauser „Lafaretti Unicorns“-Team gelang es, die Deutschen Meisterschaften im Einradhockey nach Thedinghausen holen. Jetzt am Sonnabend, 24. November, geht es in der Gustav-England-Halle von 10 bis 18 Uhr um den Titel.

Das Turnier organisieren die „LaFaretti Unicorns“ in Kooperation mit den „Uniwheelern Bremen-Bochum“, der Mannschaft von Kinderzirkustrainer Günther Schumacher.

Antreten werden laut Ankündigung die sechs besten Mannschaften Deutschlands. Die vier Tabellenbesten sind gesetzt. Die letzten beiden Plätze wurden kürzlich in einem Qualifikationsturnier in Hahnstetten ausgespielt. Leider verpasste die Bremen-Bochumer Mannschaft mit Platz drei das Turnier in Thedinghausen. Platz zwei hätte gereicht. Aber so bleibt den Thedinghausern immer noch die Ausrichtung dieses Turniers.

Die sechs Besten in der Gustav-England-Halle

Seit nun mehr als 20 Jahren gibt es die „Deutsche Einradhockeyliga“, in der die Mannschaften von Platz 1 bis 88 organisiert sind. Günther Schumachers Mannschaft gehört zu den Gründungsmitgliedern dieser Liga. Solange er dabei ist, spielte das Team immer oben mit und hat sich schon mehrmals für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft qualifiziert. Gewonnen haben sie den Titel aber noch nie. Der größte Erfolg war bisher der dritte Platz im Jahr 2006.

In Thedinghausen sind auch Zuschauer zu diesem rasanten Spiel am Sonnabend sehr willkommen. Getränke, Kaffee und Kuchen und Snacks gibt es auch.