Triathlon der Jungzüchter: Landwirtschaftlicher Nachwuchs lernt in Wulmstorf alles zur Milchviehzucht

Von: Heiner Albrecht

Der Nachwuchs muss die sogenannte Widerristhöhe schätzen, der Fachmann hat einen Zollstock zur Hand. © Heiner Albrecht

Wulmstorf – Was für Sportler das Laufen, Schwimmen und Radfahren ist, ist für jugendliche Rinderzüchter das Vorführen, Rangieren und die Tierbeurteilung: der Triathlon.

Die Zuchtorganisation Masterrind ruft in ihrem Zuchtgebiet für den 29. und 30. April zum Jungzüchter-Triathlon in Verden auf. Damit die Teilnehmer gut vorbereitet sind, gab es auf dem Milchviehbetrieb Fehsenfeld in Wulmstorf nun einen Vorbereitungskurs. „Durch Corona ist einige Jahre in diesem Sektor nichts passiert. Wir freuen uns über die große Resonanz“, sagte Depke Fehsenfeld, die auf dem Hof ihrer Eltern die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen begrüßte. Die Altersklassen sind in der Altersstufe bis zu den 14-Jährigen und danach in die Gruppe der 15- bis 25-Jährigen eingeteilt. Tierbeurteilung und Rangieren gehört für Kinder zur täglichen Arbeit auf dem elterlichen Hof.

Aber was machen Kinder, die keine Landwirtschaft und Milchvieh zu Hause haben? Oder solche wie der zwölfjährige Renke Röpke aus Morsum, bei dem es „nur“ Mastrinder und Kälber gibt? „Die können zum Beispiel auf einem benachbarten Hof üben, wie es Laura Brecht aus Beppen bei uns macht“, sagte Alena Lackmann vom Hof Wortmann in Beppen. Denn nicht irgendeine Kuh kann zum Üben genommen werden, sondern Deutsche Holsteiner der Farbrichtung Schwarzbunt.

Laura Brecht erklärt, wie ein Kälbchen geführt wird. © Heiner Albrecht

Zu einem kleinen theoretischen Teil, auf den sich der Züchternachwuchs vorbereiten muss, wäre folgendes wissenswert: „Ziel einer Zucht und Milchviehhaltung ist die wirtschaftliche Leistungskuh in milchbetontem Typ, die durch stabile Gesundheit, Robustheit und gute Fruchtbarkeit für viele Laktationen [das ist der Fachbegriff für die Milchleistung einer Kuh, Anm. d. Red.] nutzbar ist und über ein entsprechendes Entwicklungspotenzial mit hohem Futteraufnahmevermögen und optimaler Futterverwertung verfügt“, erläutert Ulrich Bockmann von Masterrind und fügt zum Theorie-Teil noch an, dass durch das genetische Potenzial der Rinderzucht eine Milchleistung von 10 000 Kilogramm Milch pro Jahr – an 305 Tagen Leistung – mit einem Fettgehalt von 4 Prozent und einem Eiweißgehalt von 3,5 Prozent angestrebt wird, um Lebensleistungen einer Kuh von über 40 000 Kilogramm Milch zu realisieren.

Zurück in die Praxis: Wochenlang trainieren die jungen Frauen und Männer mit den Kühen und Kälbern das korrekte Führen. „Die Tiere müssen lernen, ein Halfter zu tragen und wie sie ihren Kopf halten sollen“, sagt Depke Fehsenfeld. Beim Rangieren geht es darum, eine Gruppe von Kühen in der Reihenfolge der Schönheit aufzustellen. Basis ist das System der Tierbeurteilung, das im zweiten Wettkampf nach der umfangreichen Erklärung durch einen Profi durchgeführt wird.

Anhand einer Tabelle wird die Kuh bewertet. © Heiner Albrecht

Und da kommen die Fachleute wie Ulrich Bockmann von Masterrind ins Spiel. Während der Nachwuchs die sogenannte Widerristhöhe der Kühe schätzen muss – der Widerrist ist der Übergang vom Hals zum Rücken und bei gesenktem Kopf der höchste Punkt des Körpers, darum wird hier gemessen –, hat der Fachmann einen Zollstock zur Hand. „Das Stockmaß sollte zwischen 1,45 und 1,56 Meter für Schwarzbunte sein“, sagt der Experte und moniert bei der vorgeführten Kuh: „Der Rücken könnte etwas gerader sein.“ Also keine hohe Punktzahl. Das hatte Renke Röpke ebenfalls prima erkannt, doch bei der Widerristhöhe lag er einige Zentimeter daneben. „Das macht gar nix. Deswegen üben wir ja die ganze Geschichte“, sagt Depke Fehsenfeld und holt ein Kälbchen zum Führen aus dem Stall.

Rund zwei Stunden dauerte das hoch fachliche Training in Wulmstorf mit anschließender Besprechung. Danach gab es Pizza. Verdient nach so viel Anstrengung. ha