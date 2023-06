Der Thedinghauser Baumpark der Zukunft

Hans Schröders Enkelin Sina präsentiert im Rat Ideen aus ihrer Masterarbeit

Sina Schröder, Enkelin des Thedinghauser Urgesteins Hans Schröder, hat ihre Masterarbeit zum Thema Baumpark geschrieben.

Thedinghausen – Eine Studentin hat jetzt im Thedinghauser Gemeinderat ihre Masterarbeit zum Thema Baumpark vorgestellt. Bei der jungen Frau handelt es sich um Sina Schröder.

Schröder? Baumpark? Wenn da was klingelt, klingelt es richtig. Sina ist die Enkelin des Baumpark-„Vaters“ Hans Schröder. Der Ende Oktober 2021 verstorbene Großvater hatte die Enkelin seinerzeit animiert, im Rahmen ihres Studiums der Landschaftsarchitektur ein Konzept für die Weiterentwicklung des Baumparks zu entwerfen. Herausgekommen ist jetzt eine Masterarbeit an der Technischen Universität Dresden.

+ Eine kurzfristig umsetzbare Idee der Landschaftsarchitektur-Studentin Sina Schröder für die Erweiterung und Umgestaltung des Baumparks ist die unmittelbare Anbindung der Grünflächen an den Erbhof. Entsprechend sollte ihr zufolge der große Schotterparkplatz an die Braunschweiger Straße beziehungsweise Landesstraße 203 verlegt werden. © SGT

Die Thedinghauserin entwirft darin in einer Art Denkanstoß ihre Vorstellungen von einer Erweiterung als Generationenprojekt. Dabei skizziert sie entsprechend Phasen der Gestaltung und eigendynamischen Entwicklung, die Jahrzehnte in die Zukunft reichen. Den Baumpark sieht sie denn auch nicht als eine künstlich gestaltete Kulturlandschaft, sondern als einen Lebensraum, der sich frei und auch ungestört entfalten darf. Kurz- bis mittelfristig sollte der Baumpark nach Sina Schröders Ideen auf jeden Fall direkt an den Erbhof angebunden werden, das bedeutet, der große Schotterparkplatz sollte weichen und an die Braunschweiger Straße verlegt werden. Weitere Aspekte: die Ein- und Anbindung der künftig renaturierten Eyter und Landwehr, abgesenkte und dadurch aus der Nässe herauswachsende Auenwaldbereiche sowie zeitlich gestaffelt angelegte Wandelwaldabschnitte mit Baumarten, die als sogenannte Bäume der Zukunft in der Lage sind, sich den Bedingungen des Klimawandels anzupassen. Auch an die Wiedererrichtung des früheren Renaissancegartens hat Sina Schröder gedacht, wie vor ein paar Wochen bereits der Kulturhistoriker Christian Kammann bei der Vorstellung seines neuen Buches zum Erbhof.

Der Rat quittierte die Präsentation Schröders mit viel Wohlwollen und Applaus. Dirk Jacobs (Grüne Liste) nahm die bereits beschlossene und auf den Weg gebrachte Erweiterung nach Osten in Richtung Holtorf und die Ideen von Sina Schröder zum Anlass, noch größer zu denken: Bis nach Lunsen, Werder, ja bis an die Grenzen Achims sollte der Park erweitert werden. „Und die Landwirte stellen wir dann im Heimatmuseum aus?“, konterte sogleich Heinz von Hollen (fraktionslos).

Zur Einordnung des von der jungen Frau Vorgestellten machte Perdita Fricke, Baum(-park)-Sachverständige der Verwaltung, deutlich, dass es sich bei der Masterarbeit um eine konzeptionelle Studie handele, aber nicht um einen Planungsauftrag der Samtgemeinde oder der Gemeinde Thedinghausen. Auch wenn eine „wunderbare Zukunftsvision der Landschaftsarchitektin“ vorliege, warnte sie vor einer neuen Planungsdiskussion. So seien die ersten Arbeiten zur Aufforstung der Holtorfer Erweiterungsfläche bereits im Gange, weil Wildschutzzäune aufgestellt würden, die die Jungbäume vor Verbiss bewahren sollen. Die Pflanzung solle im Herbst erfolgen. Die Aufforstung des südlichen Areals sei für 23/24 geplant und genehmigt. „Der Zug ist abgefahren. Wir könnten jetzt noch auf die Bremse treten. Aber ist das förderlich?“

Bürgermeister Thomas Metz (CDU) würdigte die Präsentation und sagte, sie enthalte viele Ideen und Anregungen, wie man es anders gestalten kann. Vor allem der Aspekt, den Parkplatz zu verlagern, hätte womöglich Chancen auf Mehrheiten im Rat.

