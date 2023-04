Der neue SPD-Chef aus der Prinzengarde: Kevin Hustedt aus Riede führt jetzt den Ortsverein Thedinghausen

Von: Christian Walter

Kevin Hustedt ist seit dem 27. Februar Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Thedinghausen. © Christian Walter

Kevin Hustedt aus Riede führt seit Ende Februar den Thedinghauser SPD-Ortsverein. Zentrale Themen sind für den 30-Jährigen Bauland, Internetversorgung und Windenergie. Zudem liegt ihm die Mitgliederwerbung am Herzen.

Man kennt sich eben, und so ist das ja oft auf den Dörfern, dass zufällige Begegnungen eine Biografie in eine bestimmte Richtung lenken können. Wie im Jahr 2016 auf dem Erntefest in Riede, als Kevin Hustedt seinen ehemaligen Klassenlehrer traf. Sie schnackten eine Runde, es kam das Thema Politik auf, und wenig später, als im September die Kommunalwahl näher rückte, trat Hustedt in die SPD ein, in der sich sein Lehrer ebenfalls engagierte.

SPD-Chef ohne Juso-Vergangenheit

Seit der darauffolgenden Wahl fünf Jahre später sitzt Kevin Hustedt im Thedinghauser Samtgemeinderat, und Ende Februar dieses Jahres ist der 30-Jährige auch noch zum Vorsitzenden des Ortsvereins der Sozialdemokraten aufgestiegen. Hustedt folgte mit seiner Wahl zum Vorsitzenden auf der Mitgliederversammlung am 27. Februar auf Petra Roselius, die das Amt nach acht Jahren an der Spitze des Ortsvereins aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt hatte.

Er sei zwar nie bei den Jusos, aber schon lange politisch interessiert gewesen, sagt Hustedt im Gespräch mit dieser Zeitung. „Sympathie für die SPD hatte ich schon vorher“, blickt er zurück und schränkt gleichzeitig ein: „Auf kommunaler Ebene spielt die Parteizugehörigkeit eher eine untergeordnete Rolle. Da läuft viel über Personen.“

Ich bin für jedes Baugebiet, was geplant wird.

Und über konkrete Sachthemen. Hustedt nennt als einen politischen Schwerpunkt für sich vor allem den Bereich Wohnraum und Bauland. „Viele in meinem Freundeskreis wollten hier gerne ein Haus bauen, aber es gab sehr wenige Möglichkeiten“, bedauert er und zieht daraus für sich den Schluss: „Ich bin für jedes Baugebiet, was geplant wird.“ Als „ungerecht“ empfinde er es, wenn Ältere mit Eigenheim den jüngeren dieselbe Chance verwehren wollten.

Neues Bauland, wie hier das umstrittene Baugebiet „Illmer 6“ in Thedinghausen, liegt Kevin Hustedt am Herzen. Jüngere Leute fänden kaum Raum zum Bauen in der Samtgemeinde, wie er nicht zuletzt von Freunden weiß. © Christian Walter

Insofern hat sich Kevin Hustedt auch für das umstrittene neue Thedinghauser Baugebiet „Illmer 6“ engagiert – wenn auch nicht politisch, denn im Gemeinderat sitzt er nicht. Stattdessen startete er als Privatperson eine Petition für das neue Baugebiet, wofür er prompt Kopfschütteln von den Grünen erntete. Doch das stört den neuen Thedinghauser SPD-Chef nicht. „Ich gehe keinem Konflikt aus dem Weg, auch wenn ich mich selbst als eher ruhigen, sachlichen Typen beschreiben würde.“

Was dem Sozialdemokraten außerdem wichtig ist, ist das Thema Internetversorgung. Das liegt insofern nahe, als dass Hustedt beruflich als Softwareentwickler in Verden tätig ist.

Ansonsten, wirft er ein, könne man sich in der Samtgemeinde in manchen infrastrukturellen Bereichen nicht beschweren. Er nennt beispielhaft „Supermärkte, Schulen, die Nähe zu Bremen“, das passe für ihn. Wobei ihm bei ersterem Punkt vermutlich einige aus seiner Heimatgemeinde Emtinghausen – zumindest in den vergangenen Jahren – widersprechen würden. Da war in Sachen Nahversorgung ja lange tote Hose. Jetzt kommt dorthin in diesem Jahr zumindest der 24-Stunden-Supermarkt Tante Enso.

Ich fänd‘ gut, wenn neue Anlagen dorthin kommen, wo schon welche sind. Warum immer neue Flächen?

Gebürtig ist er also aus Emhusen, jetzt wohnt der studierte Mechatroniker Kevin Hustedt in Riede. Bei ihm um die Ecke steht noch ein Thema in der Landschaft: Windräder. „Ich bin da immer offen für“, sagt er, mit einer Einschränkung: „Ich fänd‘ gut, wenn neue Anlagen dorthin kommen, wo schon welche sind. Warum immer neue Flächen?“ Wobei er auch festgestellt hat, dass sich die Stimmung in Sachen Windenergie in den vergangenen Jahren gewandelt hat, es gebe seiner Erfahrung nach mittlerweile mehr Akzeptanz für die Windmühlen.

Feuerwehr, Karneval und Wurstbude

In Riede engagiert sich Hustedt ehrenamtlich in der Feuerwehr, seit er volljährig ist, und an einem Alleinstellungsmerkmal des Dorfes kommt er seit derselben Zeit nicht vorbei: Seit 2011 tanzt er beim Rieder Karneval in der Prinzengarde. „Jedes Jahr“, betont er und grinst. Und auch sonst ist er in Riede vielerorts anzutreffen, erst jetzt hat er beim Osterfeuer Dienst in der Wurstbude geschoben.

Und vielleicht hat er da ja auch mal mit dem einen oder anderen über Politik geschnackt. Denn was er in der nächsten Zeit gerne angehen möchte, ist die Nachwuchswerbung für die Partei. Sein Ziel ist es, die „Mission 30.000“ der Bundes-SPD, also 30.000 Neumitglieder bis zum nächsten Bundesparteitag anzuwerben, runterzubrechen auf den Thedinghauser Ortsverein. „Das wären dann sieben“, rechnet er vor, oder anders ausgedrückt: knapp zehn Prozent mehr Mitglieder als derzeit. Und die wolle er dann möglichst „versuchen zu motivieren, auch Ämter in der Partei und den Gremien zu übernehmen und so die Samtgemeinde mitzugestalten.“ Seine eigene politische Laufbahn taugt bislang ganz gut als Blaupause für diese Mission.

