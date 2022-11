Eine Chance ergriffen, nicht die Flucht

Von: Philipp Köster

Teilen

Anja und Sebastian Sievers übernehmen im kommenden Jahr zwei volle Pfarrstellen im Kirchenkreis Grafschaft Schaumburg. © Köster

Blender / Lunsen – Das Pastorenehepaar Sievers verlässt seine Gemeinden in Blender, Intschede und Oiste (Bio) sowie Lunsen. Anfang Februar kommenden Jahres übernehmen die beiden zwei volle Pfarrstellen in der St.-Godehardi-Gemeinde in Bad Nenndorf.

Im Pressegespräch wird deutlich: Anja und Sebastian Sievers ergreifen nicht die Flucht, sondern eine sehr günstige Gelegenheit zur beruflichen Veränderung. Der Pastor hat hier eine volle Stelle, mit der er die Bio-Gemeinde betreut. Die Pastorin versieht mit einer 50-Prozent-Stelle Dienst in Lunsen, hinzukommen 25 Prozent als Krankenhausseelsorgerin in Achim. Macht 175 Prozent.

„Sie arbeiten doch eh schon mehr als 200 Prozent, da können Sie auch zwei volle Stellen übernehmen“, versuchte Christian Schefe, der Superintendent des Kirchenkreises Grafschaft Schaumburg, den beiden eine Bewerbung schmackhaft zu machen, berichtet Anja Sievers. Denn sie hatte Zweifel, weil sie schon so viel zu tun habe. Deutlich mehr als 75 Prozent.

Auch ihr Mann ist immer am Rotieren. „Das geht morgens mit dem Klingeln los und endet abends bei Netflix“, sagt der promovierte Theologe Sebastian Sievers (41). „Die Kinder kennen nur Hektik: Ihr müsst jetzt sofort Hände waschen. Jetzt sofort Schuhe anziehen.“ Statt wie zurzeit vier Kirchen und vier Predigtstellen gibt es künftig nur noch eine in der 5 000-Seelen-Gemeinde in Bad Nenndorf. Damit einhergehen weniger Konfirmandengruppen und weniger Kasualien, wie Beerdigungen, zumal das Seniorenheim in dem Kurort von einer Kollegin betreut wird. Mitte Oktober hat sich das Paar in seiner künftigen Heimat in einem Gottesdienst mit Dialogpredigt vorgestellt. Die beiden waren die einzigen Bewerber.

Ordination des Pastorenehepaars durch Regionalbischof Hans-Christian Brandy im Jahr 2014. © privat

Mit dem Umzug kann es künftig auch wieder mehr Kontakte zu Sebastian Sievers" Vater geben: Der wohnt in Bad Nenndorf und bedarf aus gesundheitlichen Gründen einer gewissen familiären Nähe.

Der Weggang des Paares nach neun Jahren wird mit dem buchstäblichen weinenden Auge vollzogen. Beiden werden die lieb gewonnenen dörflichen Strukturen fehlen. Die Zusammenarbeit mit den Kirchenvorständen sei auch gut gewesen. Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alles reibungslos klappt. So musste Anja Sievers bei der vorsichtigen Reform der Gestaltung des Volkstrauertages einen Rückzieher machen, weil noch an der gewohnten Tradition des Kranzniederlegens „bei Nieselregen“ festgehalten werden sollte.

Geprägt haben die beiden ihre Gemeinden zum Beispiel mit besonderen Gottesdienstformen oder auch mit der Reform der Kirchenvorstandssitzungen weg von der puren Bürokratie hin zu mehr geistlichem Tiefgang.

Als Echo auf den angekündigten Abschied haben Anja und Sebastian Sievers vor allem Bedauern gehört, aber auch Verständnis für den Schritt. „Wir wussten schon, dass ihr nicht ewig hierbleibt“, gibt Anja Sievers eine Rückmeldung wieder. Für Sebastian Sievers war ohnehin stets klar, dass er nicht wie sein Vater immer nur in einer Gemeinde tätig sein würde. Beide haben das Gefühl, in Predigten oder Beerdigungen schon alles irgendwie erzählt zu haben. „Ich habe die Verwurzelung in einer Gemeinde als Kind aber natürlich genossen.“ Denn ihm blieb erspart, was die Sievers ihren Kindern eröffnen mussten: dass sie umziehen. Doch seien die Reaktionen der Erstklässlerin und des Kinderkartenjungen positiv ausgefallen. „Wir haben ihnen immer gesagt: Da wo wir sind, da ist unser zu Hause“, so die 38-Jährige.

Superintendent Fulko Steinhausen spricht von einem großen Verlust für den Kirchenkreis und die Gemeinden, weil das Ehepaar „großartige Arbeit“ geleistet habe. „Neben ihrem Engagement und ihrer Kreativität hat mich vor allem ihre fröhliche und authentische Art beeindruckt, mit der sie ihren Glauben bezeugen. Ich bin sicher: Das werde nicht nur ich sehr vermissen.“

Vorgezogen nur noch eine volle Stelle? Es ist zu erwarten, dass die erst für 2028 geplante Kürzung der Pfarrstelle in den Bio-Gemeinden um 50 Prozent durch den Weggang von Sebastian Sievers vorgezogen wird. Zurzeit gebe es Gespräche mit den Kirchenvorständen, sagt Superintendent Fulko Steinhausen. „Die Ausschreibung einer vollen Stelle für die Bio-Gemeinden und Lunsen zusammen“ liege als eine Möglichkeit nahe. pk