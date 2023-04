Christian Kammann stellt sein Mammutwerk über die Geschichte des Thedinghauser Erbhofs vor

Von: Philipp Köster

Teilen

Detailaufnahme des verzierten Erbhof-Giebels. © Fritz Westermann

Thedinghausen – Wer sich umfassend mit der Geschichte des Schlosses Erbhof in den vergangenen Jahrhunderten beschäftigen möchte, hat dazu ab jetzt Gelegenheit. Der Autor Christian Kammann hat ein mehr als 500 Seiten dickes Mammutwerk geschrieben, das nicht nur auf dieses bedeutende Baudenkmal eingeht, sondern detailliert die verschiedenen Eigentümer aufführt.

Am Mittwochabend stellte der in Schweden lebende Experte für frühneuzeitliche Kultur- und Baugeschichte im voll besetzten Renaissancesaal die Eckpunkte seiner Arbeit vor. Im Anschluss konnten die Gäste das Buch „Der Erbhof in Thedinghausen. Die Geschichte eines niedersächsischen Herrenhofes und fürstlich-bremischen Frauenschlosses vom 16. Jahrhundert bis heute“ kaufen.

Kammanns Ergebnisse zweijährigen Forschens räumen zum Teil mit älteren Erkenntnissen auf, zum Beispiel mit der „romantischen Idee“, dass der Herrenhof schon auf das Mittelalter zurückgeht. Vielmehr beginnt die Geschichte des Anwesens im 16. Jahrhundert und ist mit dem Namen Hermeling verbunden. Der Bremer Erzbischof Johann Friedrich ließ dann – wie bekannt – das Schloss für seine Geliebte Gertrud von Heimbruch bauen, mit der er sogar heimlich verheiratet war (Klandestinehe).

Bei der Buchvorstellung im Renaissancesaal: (v.l.) Hans-Eckhard Dannenberg, Michael Roesberg (beide Landschaftsverband Stade), Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz, Layouter Frank Schlichting, Autor Christian Kammann, Landrat Peter Bohlmann und Schloss-Erbhof-Förderkreis-Vorsitzender Gerd Schröder. © Köster

Kammann skizzierte die weiteren Besitzverhältnisse als Frauenschloss, nordeuropäischer Güterkomplex der Schwedenzeit, Adelssitz und Gutsbetrieb bis hin zum heute multifunktional genutzten Baudenkmal im Besitz der Samtgemeinde.

In seinem Vortrag wurde deutlich und im Buch wird betont, dass es sich beim Erbhof um eines der bedeutendsten erhaltenen („nicht kaputt sanierten“) profanen Gebäude der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts handelt. Kammann nennt das Schloss ein „Bauwerk mit immensem Charme und Charakter“.

Wie andere Forscher auch strapaziert Kammann in seinem Buch den Begriff Weserrenaissance nicht mehr, als deren „Perle“ der Erbhof in der Vergangenheit auch in der touristischen Vermarktung bislang bezeichnet wurde. Das Schlagwort Weserrenaissance entstamme einer „nationalistisch gesinnten Kunstgeschichtsschreibung“. Vielmehr sei das Gebäude in die Vielzahl der Renaissancebauten im Gebiet der damaligen Herzogtümer Bremen und Verden und sogar darüber hinaus Nordeuropas einzuordnen. In seiner Power-Point-Präsentation zeigte er andere „stiftbremische“ Gebäude etwa in Bederkesa, Stade und Ottersberg, aber auch in England und Schweden und zog Vergleiche. Als einen Gegenstand möglicher künftiger Forschung, insbesondere für die feministische Geschichtsschreibung, hob Kammann die Bedeutung des Erbhofs als Frauenschloss hervor.

Leider litt der Vortrag zum einen an Tonproblemen, was das Verstehen des Referenten in den hinteren Reihen erschwerte, zum anderen forderte der Kunsthistoriker dem Publikum ein Höchstmaß an Konzentration ab, wenn er wahrscheinlich wegen seines umfangreichen Fachwissens der frühneuzeitlichen Kultur-, Bau- und Adelsgeschichte mühelos durch die architektonischen Fachbegriffe, Herrensitze sowie Fürsten- und Königsgeschlechter spazierte. Wie gut aber, dass man alles in Ruhe in seinem Buch nachlesen kann. Es ist ab sofort bei der Tourist-Information im Schloss, bei Lange in Thedinghausen sowie bei der Bücherkiste in Riede zum Preis von 35 Euro erhältlich. Die erste Auflage umfasst 600 Stück. Das laut dem Erbhof-Förderkreisvorsitzenden Gerd Schröder 52 000 Euro teure Buchprojekt wurde aus Mitteln des Landschaftsverbandes Stade, des Landes Niedersachsen (Coronahilfe), der Samtgemeinde Thedinghausen, des Landkreises Verden, der Braunschweigischen Stiftung und des Förderkreises finanziert. Grußworte sprachen nach der Einleitung von Gerd Schröder entsprechend Michael Roesberg vom Landschaftsverband („ein Baudenkmal von nationalem Maßstab“), Landrat Peter Bohlmann sowie Samtgemeindebürgermeisterin und „Schlossherrin“ Anke Fahrenholz.

Für Donnerstag (nach Redaktionsschluss) war ein zweiter Vortrag von Christian Kammann zu „Der Erbhof und andere ,Tatorte’ – Kulturgüter des Thedinghauser Raumes im Spannungsfeld zwischen Beseitigung und Bewahrung“ geplant. Darin sollte es um verschwundene Bau- und Gartendenkmäler in und um Thedinghausen sowie in Weyhe gehen (Bericht folgt).

Von Philipp Köster