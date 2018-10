Bürgerstraße: Lkw-Verkehr nervt Anwohner

THEDINGHAUSEN - Die Anwohner der Bürgerstraße in Thedinghausen haben die Nase voll. Der Verkehr vor ihrer Haustür, vor allem der Schwerlastverkehr, belastet die Gemeindestraße, die am Rathaus beginnt und an der Bremer Straße endet, immer mehr.

In Gemeinschaft mit den Anliegern hat Anwohner Andreas Wulf deswegen einen Antrag in Form einer Unterschriftenliste an die Gemeinde Thedinghausen vorbereitet. In diesem wird unmissverständlich gefordert: Tempo 30 für die Bürgerstraße und Durchfahrtverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

Wulf, selbst mit seinem Malerbetrieb an der Bürgerstraße ansässig, schreibt und beschreibt: „Mit großer Sorge beobachten wir, dass das Verkehrsaufkommen in der Bürgerstraße ständig zunimmt. Die Fahrzeugführer fahren zu schnell, rücksichtslos und gedankenlos. Der alltägliche Straßenlärm beginnt gegen 5 Uhr und endet in der Woche gegen 22 Uhr. Für die Anwohner ist die Situation schlichtweg unerträglich.“

Betroffen sind dabei nicht nur normale Einfamilienhäuser. Auch der Rathausparkplatz, die Kirche, das Begegnungszentrum „Haus auf der Wurth“, das Kreisaltenheim und eine private Seniorenresidenz liegen an dieser Straße – alles gut frequentierte Institutionen, auch mit viel Fußgängerzuspruch. Andreas Wulf: „Die Leute haben mitunter Probleme, gefahrlos über die Straße zu gehen. Mit einem Rollator ist das manchmal unmöglich.“

Doch nicht nur die Anlieger sind betroffen, auch die Straße leidet. 2010 waren Fahrbahn und Bürgersteig aufwendig erneuert worden. Andreas Wulf: „Jetzt wird alles aufgrund des enormen Verkehrsaufkommens wieder kaputt gefahren, wenn die schweren Lastwagen im Begegnungsverkehr in den engen Kurven auf den Fußweg ausweichen. Stellenweise gibt es dort schon Absackungen.“ Verschärft wird die Situation noch dadurch, dass Schulbusse den Streifen vor dem Imbiss-Parkplatz als Abstellplatz nutzen. Und auch die Tatsache, dass viele Anwohner der Neubaugebiete „Illmer“ die Strecke als Zuwegung zum Kindergarten nutzen, macht die Lage nicht einfacher.

Für die Beseitigung der jetzigen und kommenden Schäden ist die Gemeinde zuständig. Die hat sich nämlich 2011 die frisch aufgemöbelte Straße vom Landkreis schenken lassen, weil dieser damals der Meinung war, dass die Bürgerstraße als überörtliche Verbindungsstrecke keine Rolle mehr spielen würde.

Aber weit gefehlt. Ortskundige, auch aus den Nachbarorten, nutzen die Bürgerstraße als schnelle Verbindung Richtung Bremer Straße und somit in die benachbarte Hansestadt. „Manche nur, um die Autobahnmaut zu sparen“, meint Andreas Wulf. „Manchmal reiht sich ein großer Laster an den nächsten. Nur Auswärtige, die per Navi fahren, nehmen meist den regulären Weg über die Braunschweiger Straße.“

Wenn wieder einmal Stau auf der Autobahn ist, potenziert sich der Wahnsinn. „Dann herrscht hier das Chaos“, weiß Andreas Wulf, der auch schon weiter denkt. „Wenn hier demnächst eine Straßensanierung ansteht, werden die Anwohner zur Kasse gebeten – und nicht die Verursacher.“

Die Lösung des Problems liegt für Andreas Wulf und die Anwohnerinitiative auf der Hand: „Tempo 30 und Durchfahrtverbot für Lkw“.

Der Thedinghauser Gemeinderat wird sich demnächst mit der Problematik befassen müssen. - sp