Blender Windflügel erst im Juli

Straßeneinmündungen nur für Transporte

Hier an der Härsenstraßen-Einmündung in Morsum wurde besonders auffällig ordentlich Platz geschaffen für abbiegenden Transportergiganten.

Oiste / Morsum - Erst im Juli werden die großen Teile für die neuen Anlagen im Windpark Blender dorthin gebracht. Die derzeit so ins Auge fallenden provisorischen Erweiterungen befahrbarer Kurven- und Einmündungsbereiche etwa in Morsum und am Beppener Kreisel haben mit diesen Transporten also nichts zu tun.