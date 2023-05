Der Seestaubsauger

Jörg Schoch und Martin Goldmann von der Firma Sasiba reinigen den Grund des Blender Sees

+ © Walter Jörg Schoch zeigt, was er mit seinem selbst entwickelten Sauggerät so alles aus dem Blender See gefischt hat. © Walter

Blender – Wenn man davon ausgeht, dass in der Gemeinde Blender, wie anderswo auch, seit 2002 in Euro bezahlt wird, wird deutlich, wie lange einiges an kleinerem Unrat aus verschiedensten Gegenständen schon am Grund des Blender Sees liegen muss. Gleich mehrere Groschen – Zehn-Pfennig-Stücke – fischten Jörg Schoch und sein Mitarbeiter Martin Goldmann am Dienstag aus dem Gewässer.

Und noch vieles andere mehr kam mittels des von Schoch selbst entwickelten und gebauten Unterwassersauggeräts, das mit Unterdruck den Grund des Badebereichs säuberte, an die Wasseroberfläche: Angelhaken, Kronkorken, Glasscherben, Schrauben, Steine, einigermaßen undefinierbare Metallstücke, ein Zelt-Hering, ein Potpourri aus sonstigem Müll, und so weiter und so fort.

+ Auch mehrere Groschen lagen am Grund des Blender Sees. Wie lange? Wohl mindestens 20 Jahre. © Walter

Die Vorbereitungen für die anstehende Badesaison am Blender See laufen diesbezüglich also auf Hochtouren – für die Umwelt und für die Sicherheit, denn auf eine spitze, rostige Schraube will wohl niemand treten, wenn es unbekümmert zum erfrischenden Bad ins Wasser geht.

Unter anderem so ein Erlebnis hat Jörg Schoch erst auf die Idee für sein Geschäftskonzept gebracht: Er ist bei einem Ausflug zum Tauchen mal samt schwerer Ausrüstung mit Sauerstoffflaschen und Bleigürtel auf einen großen Nagel getreten. „Der kam oben wieder raus“, schildert er seine schmerzhafte, nicht ungefährliche Begegnung mit Unrat am Grund eines Gewässers.

+ Säuberungsaktion am Blender See: Martin Goldmann reinigt mit einem Unterwassersauggerät den Gewässergrund. © Walter

Und so ließ er sich das Gerät einfallen, das im See klar Schiff machte: Der Unterwasserstaubsauger arbeitet mit Unterdruck, was den Vorteil hat, dass alles, was mit dem Wasser angesaugt wird, hinten wieder rauskommt und in einem rotierenden Fangkorb landet, wo es händisch sortiert wird. Bewegliche Teile wie Propeller gibt es im Inneren der Maschine nicht, was dazu führt, dass auch Tiere, die angesaugt werden, das Ganze schadlos überstehen. Die wandern im Anschluss direkt wieder ins Wasser, während Müll und Unrat in einer Kiste gesammelt werden.

Vorne am Saugrohr befindet sich ein Metalldetektor. Schlägt der an, bekommt Martin Goldmann über seine Kopfhörer ein Signal. Je nach dem, wie tief der metallene Fremdkörper im See-Grund steckt, kann er so an diesen Stellen noch einmal gezielt und länger saugen, bis die potenzielle Gefahr beseitigt ist. Ein Magnet in der Fangtrommel zieht diese Gegenstände dann an sich.

In diesem Jahr finden die Spezialisten im Blender See unter anderem einiges an Bauschutt. Das liegt daran, dass 2022 die Betonkante mit zwei Stufen abgebrochen wurde, die es bis dahin dort jahrzehntelang gegeben hatte. Sie war abgängig und wies Risse auf, weswegen sie nun einem sanft abfallenden Gras- und Strandbereich gewichen ist. Positiver Nebeneffekt: Von der Liegewiese aus hat man jetzt das Treiben am See-Rand besser im Blick (wir berichteten).

Noch ist das Seewasser kalt, vielleicht 15 Grad, weswegen Schoch und Goldmann in Neoprenanzügen arbeiten. Aber sie sind das gewohnt: Mitte April startet ihre Saison, für die sie in ganz Norddeutschland und darüber hinaus unterwegs sind. „Wir sind die einzigen in ganz Europa, die so was anbieten“, sagt Jörg Schoch, der sich mit seiner Firma Sasiba – was für „sauber sicher baden“ steht – seit 2014 für private Betreiber und Kommunen um Naturbadegewässer kümmert. „Wir hatten auch schon Anfragen aus Österreich. Wir fahren überall da hin, wo man uns braucht“, sagt der Unternehmer aus Hamburg.

Und so ist der Blender See nun nicht nur wieder frei von Müll und Unrat, auch für die Wasserqualität sei die Prozedur von Vorteil: „Beim Saugen kommt Sauerstoff rein und Faulgase raus. Das ist gut gegen Algen“, erklärt Jörg Schoch.

Das freut auch Maren Jacobsen von der Samtgemeindeverwaltung, die die Gelegenheit am Dienstag genutzt hat, sich die Reinigungskur für den Blender See vor Ort anzuschauen, und der es ein Anliegen ist, die Öffentlichkeit über die regelmäßigen Säuberungsaktionen an dem Gewässer aufzuklären. „Für ein sicheres, schönes Badeerlebnis im Sommer.“ Fehlt nur noch entsprechendes Wetter.

Von Christian Walter