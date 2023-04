Blender schafft Straßenausbaubeiträge ab

Von: Philipp Köster

Blender – Die Kosten für die Sanierung von Straßen werden in Blender in Zukunft auf „breite Schultern“ verteilt. So fasste Bürgermeister Patrick Rott jetzt den dortigen Ratsbeschluss zum Verzicht auf Straßenausbaubeiträge durch die Anlieger zusammen. Damit setzte das Gremium einstimmig ein schon länger ins Auge gefasstes Vorhaben in die Tat um. Aktueller Hintergrund sind schon geplante Ausbauten der Straßen Am Eichhofe in Einste (230 000 Euro, Stand 2021) und Am Sportplatz in Intschede (630 000 Euro).

Nach der gültigen Straßenausbaubeitragssatzung und grober Einschätzung hätte ein Drittel der Ausbaukosten als Anliegerbeitrag umgelegt werden können.

Politischer Wille ist nun aber, die Bürgerinnen und Bürger, wie in anderen Kommunen auch, von diesen Aufwendungen zu befreien. Und dank Novellen bei der Kommunalverfassungsgesetzgebung hat die Gemeinde dazu auch freie Hand. Vorher war es so, dass die Kommunen keine Kredite aufnehmen durften, um solche Maßnahmen zu finanzieren, wenn sie nicht vorher andere Quellen ausgeschöpft hatten, darunter eben auch die Beiträge der Anlieger. Doch „einmalige und wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen“ zählen nicht mehr zu diesen anderen Finanzierungsmöglichkeiten (§ 111 Absatz 6 des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes).

Die Beschlussempfehlung des Bauausschusses sah laut Bürgermeister Rott vor, dass die Ausbausatzung gekippt und die Verwaltung aufgefordert wird, andere Wege für die Finanzierung von Straßensanierungen (es geht nicht um bloße Reparaturen) zu finden. Dem folgte jetzt auch so der Rat.

Formal wird das Rathaus nun eine Aufhebungssatzung vorbereiten, über die der Rat beschließen muss, teilte der stellvertretende Gemeindedirektor Roland Link mit. Zudem geht es daran, Alternativen aufzutun. Die Verwaltung äußerte sich in der Beschlussvorlage skeptisch, ob es sich die Gemeinde erlauben könne, auf die Beiträge zu verzichten. Neben der Investition würden auch die jährlichen Abschreibungen den Haushalt belasten.

