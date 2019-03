DRK Blender: Hanne Reimler rückt nach vorn

Vize-Vorsitzende

+ © DRK Blender Zwei Wechsel gab es im Vorstand des DRK Blender. Auf dem Bild, von links nach rechts: Gerda Clausen, bisher Schatzmeisterin; Hanne Reimler, neue stellertretende Vorsitzende; Rea Gefeke, neue Schatzmeisterin; Birgit Dierks, Vorsitzende. Es fehlt Elfriede Seidel, die bisherige stellvertretende Vorsitzende. © DRK Blender

Blender – Ob es der Seniorenausflug an den Dümmer See und in den Tierpark Ströhen, die Adventsfeier oder die vier Blutspendetermine waren, bei denen im vorigen Jahr 514 Freiwillige einen Teil ihres Lebenssaftes abgaben – die zahlreichen, vom DRK-Ortsverein Blender organisierten Veranstaltungen wurden meistens erfreulich gut angenommen. Das stellte die DRK-Vorsitzende Birgit Dierks jetzt zufrieden in ihrem Bericht auf der ebenfalls gut besuchten Jahresversammlung fest.