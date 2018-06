Blender See und andere Ratsthemen

Tagung am 19. Juni

Blender - Im kleinen Saal von „Nalins Eventpalast“ in Einste tagt am Dienstag, 19. Juni, der Blender Gemeinderat. Zunächst geht es wieder um das Sanierungskonzept der Firma Bioplan für den Blender See und um den Bebauungsplan „Hoher Weg Erweiterung“ für ein Wohngebiet samt Verbrauchermarkt.