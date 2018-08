Bio-Erlebnismeile reicht von Blankenburger bis Schulstraße

Großes Genuss- und Erlebnisprogramm auf Thänhuser Markt / Höhepunkt Kochshow

+ Sie alle sind beteiligt an der Vorbereitung der zum zweiten Mal veranstalteten Biomeile auf dem Thänhuser Markt. Hermann Meyer-Thoms (links) vom Kiebitz-Verein für ländliche Entwicklung freut sich als Hauptorganisator ebenso wie Marktmeister Manfred Masanek (Zweiter von links), der die Biomeile als besondere Bereicherung des 42. Thänhuser Marktes schätzt. - Foto: Albrecht

THEDINGHAUSEN - Zum zweiten Mal wird der Thänhuser Markt durch eine Bio-Erlebnismeile bereichert. Diese beginnt in diesem Jahr an der Blankenburger Straße und reicht über die Wiese vor der Gudewill-Schule bis zur Schulstraße. Mit „Folk un Platt“ von Werner Winkel geht es am Freitagabend des Markt-Wochenendes vom 14. bis 16. September schon los.