Bewegtes Leben

Verden - Von Erika Wennhold. Ella Smolski begrüßt mit einem glücklichen Lächeln ihre Gäste, schaut den Gratulanten lange ins Gesicht, bedankt sich für das Kommen. An ihrem Geburtstagstisch sitzen Mitbewohner, die ihr verbunden sind, ihre Tochter Lilli Reinelt ist gekommen und als Vertreter der Stadt Verden Bürgermeister Lutz Brockmann. Nach dem offiziellen Teil mit Überreichung eines Blumenstraußes und einer Urkunde, sind die beiden schnell in ein Gespräch vertieft.

Mit ihren 98 Jahren macht Ella Smolski einen recht fitten Eindruck, doch ihr Sehvermögen hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen. Deshalb ist sie nicht immer dabei, wenn im Caritasstift in der Josephstraße gesungen wird. Hört sie aber Kirchenlieder, dann singt sie sofort mit. Die meisten kennt sie als langjähriges Chormitglied der Kirchengemeinde Scheeßel auswendig. Dort hat sie lange gelebt und es ist ihr schwergefallen, nach Verden umzusiedeln, zumal sie schon in jungen Jahren durch den Umzug ihrer Eltern, später durch den Krieg oder durch Heirat mehrmals an fremden Orten und in fremden Ländern neu anfangen musste. „Zuletzt wusste man gar nicht mehr, welche Nationalität man eigentlich hatte“, kommentiert die 98-Jährige ihren Lebenslauf. Geboren wurde Ella Smolski 1921 in Wilna (Vilnius), der Hauptstadt Litauens. Dort ging sie zur Schule, zog dann aber mit ihren Eltern nach Polen, wo sie ihren späteren Ehemann Johann Knapp kennenlernte. Die beiden verschlug es durch den Zweiten Weltkrieg nach Scheeßel, wo Tochter Lilli geboren wurde. Schon früh verlor Ella Smolski ihren Mann, lebte viele Jahre allein, bis sie wieder heiratete. Mit Kenneth Smolski besuchte die Jubilarin Warschau und Breslau, nie aber ihren Geburtsort. Auch ihr zweiter Ehemann starb vor ein paar Jahren. Zunächst kam Ella Smolski gut allein zurecht – bis es mit ihren Augen immer schlechter wurde. In ein Verdener Pflegeheim ist sie gezogen, weil ihre Tochter in der Stadt lebt.