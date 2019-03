30.000 Euro Schaden: Trunkenheitsfahrt endet am Baum

Mit viel Alkohol im Blut hat sich am Wochenende ein junger Mann hinter das Steuer eines Autos gesetzt. Am Ende der daraufhin folgenden Fahrt steht nun ein Schaden von 30.000 Euro.

Thedinghausen-Morsum - Eine Trunkenheitsfahrt endete in der Nacht auf Sonntag in Morsum mit einem teuren Unfall. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Blender befuhr laut Polizeiangaben die Holtchausse in Richtung Ortsmitte.

Beim Abbiegen nach links auf die Straße „Lange Minte“ kam er demnach im Einmündungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er seitlich eine Straßenlampe und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer stand während der Fahrt unter Alkoholeinfluss, heißt es weiter.

Ein von den Polizeibeamten angeordneter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich laut Angaben der Beamten auf rund 30.000 Euro.

kom

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa