Betrieb rechnet sich nicht: „Petra Palast Lounge“ in Werder schließt Ende Februar

Von: Christian Walter

Der Betrieb der „Petra Palast Lounge“ in Werder wird zum 28. Februar eingestellt. © Christian Walter

Es ist noch kein Jahr her, dass Jamil Choua aus den lange leer stehenden Räumlichkeiten des einstigen Straußen-Cafés an der Achimer Landstraße in Werder die „Petra Palast Lounge“ gemacht hat, ein Hybrid aus Restaurant, Café und Event-Location für Hutkonzerte. Ende Februar ist nun schon wieder Schluss: Der Betrieb rechnet sich nicht. Zum 28. Februar stellt Choua den Betrieb ein, wie er im Gespräch mit dieser Zeitung bestätigt.

„Es lohnt sich wirklich nicht mehr“, bedauert der Betreiber aus Bremen, der mit der „Petra Palast Lounge“ im Mai vergangenen Jahres an den Start gegangen war. Die Kosten liefen aus dem Ruder: Neben steigenden Energiepreisen nennt Choua vor allem die Miete für die Räumlichkeiten, die seinen Angaben zufolge von 1 700 auf 2 500 Euro monatlich gestiegen sei. Dazu seien die Kosten für den Einkauf von Speisen in die Höhe gegangen.

Dem gegenüber steht eine zu geringe Resonanz vonseiten der Kundschaft. „Essen gehen ist zum Luxus geworden“, sagt Jamil Choua, die Leute müssten derzeit viel Geld für andere Dinge ausgeben. Und um den Betrieb auskömmlich zu gestalten, müsste er die Preise in seinem Restaurant für orientalische, italienische und deutsche Küche sogar noch erhöhen – von drei auf sechs Euro pro Getränk und bei den Speisen um 30 bis 40 Prozent, rechnet er vor – das will und kann er den Endverbrauchern nicht zumuten, zumal dann naturgemäß ohnehin noch weniger Menschen sein Angebot nutzen würden.

Es ist mehr Verlust als Gewinn. Darum lieber frühzeitig aufhören als sich noch mehr zu verschulden.

Also bleibt nur eine Möglichkeit, und zwar den Betrieb nach einem Dreivierteljahr wieder einzustellen. „Ich habe bisher nur reingesteckt. Es ist mehr Verlust als Gewinn. Darum lieber frühzeitig aufhören als sich noch mehr zu verschulden“, fasst Choua die wirtschaftliche Situation rund um die „Petra Palast Lounge“ zusammen.

Nachteilig sei außerdem die dörfliche Lage weit außerhalb. Die Gäste müssten mobil sein, Laufkundschaft gebe es in dem kleinen Ort Werder nicht. Und: „Das ist hier eine unübersichtliche Ecke“, die Location springt Durchreisenden nicht direkt ins Auge. Was zur Folge habe, dass für die Örtlichkeit und die Veranstaltungen dort viel Werbung nötig sei. Und auch die helfe oft nicht: Man habe schon Konzerte vor zwei oder drei Leuten stattfinden lassen müssen, „manchmal hatten wir gar keine Gäste“, so Choua. Da der Besuch der Konzerte von jungen Nachwuchskünstlern in der „Petra Palast Lounge“ keinen Eintritt kostet und stattdessen der Hut rumgereicht wird, der sich bei wenig Resonanz kaum füllt, seien auch diese Konzerte ein Verlustgeschäft. „Der Hut muss voll sein, dann sind die Verluste geringer“, sagt Choua einen bemerkenswerten Satz zur Bilanz dieser Veranstaltungen.

Melanie Horsnell aus Candelo / Australien spielt noch in der „Petra Palast Lounge“ – am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr. © Kate Atkinson

Und dennoch: Die bis zum Ende des Betriebs geplanten Hutkonzerte finden noch statt: Am Freitag, 13. Januar, ab 20 Uhr gibt der Singer /Songwriter Morgan Finlay aus Vancouver in Kanada ein Gastspiel in Werder, am Samstag, 21. Januar, ebenfalls ab 20 Uhr, dann Melanie Horsnell aus Candelo in Australien, ebenfalls Singer / Songwriterin. Dabei soll sich dann der Spendenhut noch einmal ordentlich füllen.

Einen wichtigen Hinweis gibt Jamil Choua noch allen Besitzerinnen und Besitzern von Gutscheinen für die „Petra Palast Lounge“: Diese müssen spätestens bis zum 15. Februar eingelöst werden.

