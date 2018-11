Jubiläumsfeier der Sozialstation Thedinghausen

Mit 40 Jahren weiter in Hochform

+ © Laue Pflegedienstleiterin Sarah Jasper (Zweite von rechts) und Stellvertreterin Rita Trantel (rechts) bilden das heutige Führungsduo der Sozialstation Thedinghausen. Auf der Feier zum 40-jährigen Bestehen dieser Einrichtung bat Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse aber auch die frühere Leiterin Brigitte Bindzus (links), den damaligen Gemeindedirektor Gerd Schröder und Renate Dunker als für die Sozialstation mit zuständige Frau der Verwaltung auf die „Bühne“ des Erbhofsaals (Bild links). © Laue

Thedinghausen - Um die 400 Gemeinden gibt es in Niedersachsen, aber nur noch 25 Sozialstationen von einst weiter über 100 in kommunaler Trägerschaft. Die in Thedinghausen gehört zu den „Überlebenden“. Sie feierte am Mittwochnachmittag im Renaissancesaal des Schlosses Erbhof 40-jähriges Bestehen und ist nach wie vor topfit: In den Jahren 2016 und 2017 erhielt sie bei den gesetzlichen Prüfungen des medizinischen Dienstes der Krankenkassen jeweils die Traumnote 1,0.