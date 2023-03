Bereits seit 20 Jahren gibt es an der Thedinghauser Gudewill-Schule das Projekt Streitschlichtung

Von: Philipp Köster

Rund zehn Jahre altes Bild der damaligen Streitschlichterinnen und -schlichter. © sp

Thedinghausen – Wo viele Menschen zusammenkommen, entstehen mitunter Spannungen und Konflikte. Das ist bei den Erwachsenen so, aber natürlich auch bei Kindern und Jugendlichen. Die Frage ist nur, wie die Gemeinschaft mit diesem Zoff-Potenzial umgeht. An der Gudewill-Schule haben sich die Verantwortlichen bereits vor mehr als 20 Jahren Gedanken gemacht, wie das Thema koordiniert und strukturiert bewältigt werden kann.

„Wir haben uns im Jahr 2000 auf den Weg gemacht, mit Streit und Konflikten anders umzugehen“, berichtet Lehrerin Maren Lindenberg.

Zunächst hätten sich einige Lehrkräfte in Eigeninitiative zu Schulmediatorinnen und -mediatoren ausbilden lassen. Mit diesem Rüstzeug ging es an die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler zu sogenannten Streitschlichtern. „Im Schuljahr 2003/2004 konnten wir dann erfolgreich die ersten Streitschlichterinnen und -schlichter in den aktiven Einsatz für die Schulgemeinschaft schicken“, erinnert sich die Pädagogin. Das Projekt feiert also in diesem Jahr bereits sein 20-jähriges Bestehen.

Die Streitschlichtung sei gut in das Schulleben integriert. Ein solches Projekt 20 Jahre am Laufen und Leben zu halten, sei sehr selten, sagt Maren Lindenberg. „Es spricht für die Qualität und das Herzblut, das alle Beteiligten dort einbringen.“ Die Schüler opferten auch ihre Freizeit dafür. So würden einmal wöchentlich zwei Stunden lang am Nachmittag in einer AG die aktuellen Fälle besprochen.

Es wäre naiv zu glauben, dass 20 Jahre Streitschlichtung die Gudewill-Schule zu einem Hort des Friedens und der Glückseligkeit gemacht hätten. Wie eingangs erwähnt, gehören Konflikte zum menschlichen Zusammenleben dazu. „Das ist ja eine Zwangsgemeinschaft“, bringt es Lehrerin Lindenberg auf den Punkt. So gibt es im Schulalltag immer wieder mal Fälle, wo die Streitschlichter und -schlichterinnen aktiv werden. Meist seien es Kleinigkeiten. Es komme zu Auseinandersetzungen, wenn zum Beispiel eine Schülerin nicht mehr mit ihrer Freundin rede, weil die jetzt eine andere Freundin habe, Sachen würden weggenommen, es werde aber auch mal geschubst. Wenn die Lehrkräfte davon Wind kriegen, fragen sie bei Lindenberg nach: „Hast du mal zwei Streitschlichter für mich?“ Und diese Jugendlichen (ab Klasse acht) nähmen sich dann der Konfliktparteien an. Hilfreich sei in vielen Fällen, dass ältere Schülerinnen und Schüler ohnehin als Paten für jüngere fungieren.

Das Besondere: An diesem Mediationsverfahren sind nur Schülerinnen und Schüler beteiligt, keine Lehrkräfte. So kommt den Schlichtenden ein hohes Maß an Verantwortung zu. Am Ende werde sogar ein Vertrag aufgesetzt. Und nach 14 Tagen werde geschaut, ob das Problem beseitigt ist oder ob noch einmal das Gespräch gesucht werden muss.

Es gebe aber auch Grenzen zumutbarer Verantwortung für die Mittelstufenschüler: In heftigeren Fällen der Auseinandersetzung mit Mobbing und Handgreiflichkeiten würden die Sozialpädagogin und die Beratungslehrerin das Ruder übernehmen.

Lindenberg bedauert, dass in jüngster Zeit die Akzeptanz bei den Eltern für das Projekt Streitschlichtung nicht mehr so da sei. Die Verantwortung für Konfliktlösungen werde zusehends bei den Lehrkräften gesehen. Der Standpunkt von Lindenberg ist aber, dass die Kinder selbst für sich klären sollen, wie sie mit dem Streit umgehen – und ihn ausräumen können.

Aus Anlass des runden Geburtstags richtet die Gudewill-Schule am Freitag, 5. Mai, eine Feier aus und lädt dazu alle ehemaligen Streitschlichterinnen und Streitschlichter ein. Los geht es um 12 Uhr mit ein paar kurzen Redebeiträgen. Um 12.30 Uhr folgt ein gemeinsames Grillfest, verbunden mit der Gelegenheit in Erinnerungen zu schwelgen. Zur besseren Organisation wird um Anmeldung bis spätestens Freitag, 21. April, gebeten, und zwar per E-Mail an sekretariat@gudewill-mail.de oder telefonisch unter 04204 / 91 460.

