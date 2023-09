Baumfällungen für Windkraft in Emtinghausen-Bahlum: Schierloh nimmt zu Kritik Stellung

Von: Philipp Köster

Die Fällungen in der vergangenen Woche. © pk

Emtinghausen – Unsere Berichterstattung über die Baumfällungen entlang der Landesstraße vergangene Woche in Bahlum hat ein großes Echo bei den Leserinnen und Lesern hervorgerufen.

Neben zum Beispiel in Leserbriefen und Anrufen geäußerter Kritik gab es auch Zustimmung beziehungsweise Verständnis angesichts der Herausforderungen der Energiewende. Wie berichtet, mussten knapp 40 Bäume unterschiedlichen Alters weichen, um den Transport großer Rotorblätter für den Windpark in Süstedt zu ermöglichen. Die Zufahrt erfolgt unmittelbar hinter der Kreisgrenze auf Syker Grund am Gödestorfer Damm.

Die Entnahme zum Teil alter Bäume als Kohlenstoffdioxid-Binder und Sauerstoff-Spender, um letztlich CO2-freie Energieerzeugung zu ermöglichen, wird von etlichen Leserinnen und Lesern als grober Widerspruch empfunden. Andere kritisieren die aus ihrer Sicht unzureichende Suche nach Alternativrouten und -techniken für den Transport der 80 Meter langen Blätter.

In diesem Zusammenhang brachte zum Beispiel Dieter Mensen (Ratsherr der Grünen Liste in Thedinghausen) in seinem Leserbrief ein selbstfahrendes Spezialfahrzeug ins Spiel, das die Blätter anheben kann, um so Hindernisse zu umfahren.

Auf Nachfrage dieser Zeitung nimmt Projektierer Söhnke Schierloh von der Bruchhausen-Vilser Firma Schierloh Engineering, die den Süstedter Windpark mit 15 Anlagen vom Hersteller Enercon errichten lässt, Stellung zur Kritik. Die Fällung der Bäume sei nicht leichtfertig erfolgt, betont Schierloh erneut. Der von Mensen und einem Leser aus Bassum vorgeschlagene sogenannte Bladelifter, der den Flügel bis zu 65 Grad anheben könne, sei nicht in Betracht gekommen, weil auch dieses Spezialfahrzeug dicht bewaldete Durchfahrten nicht hätte meistern können. „Wir wären damit nicht durch Bahlum gekommen, wie Herr Mensen übrigens selbst schreibt.“ Gleiches hätte für eine Alternativroute von Bremen über Syke und dann durch Schnepke gegolten. Dort hätten weitaus mehr Bäume gefällt werden müssen. Zudem sei ein Abbiegen an der Kafu-Kreuzung in Syke nicht möglich gewesen. Alternativrouten zum Beispiel über Wachendorf und Bruchhöfen wären laut Söhnke Schierloh ebenfalls mit Rodungen verbunden gewesen – in ungleich größerer Zahl.

Beim Spezialfahrzeug komme hinzu, dass nicht nur für die Entladung, sondern auch für die Beladung eine 60 mal 100 Meter große Schotterfläche hätte errichtet werden müssen. Außerdem dauerten die Transporte mit dem Bladelifter noch länger als die jetzigen mit „normalem“ Schwertransporter. „Da läuft ja einer mit Tempo 6 km/h mit dem Joystick nebenher, um zu steuern.“

Eine Alternativroute über Schwarme mit einer Verrohrung der Eyter sei auch nicht zu verwirklichen gewesen, weil kein Einvernehmen mit den Privateigentümern zu erzielen gewesen sei. „Wir haben die Fläche nicht gekriegt.“

Für Schierloh verblieb die final von der Landesstraßenbehörde auch genehmigte Transportroute mit den Fällungen somit der einzige gangbare Weg. Ohne die Entnahme relativieren zu wollen, gibt er zu bedenken, dass die vierfache Anzahl an Bäumen gepflanzt werde: „Und das sind keine, die bei uns im letzten Jahr im Garten gelaufen sind, sondern reelle Bäume mit vernünftigem Stammdurchmesser aus vernünftigen Baumschulen.“ Zudem hebt der Projektierer hervor, dass es sich nicht um 39 Eichen gehandelt habe, die alle 100 Jahre alt gewesen seien (was diese Zeitung aber auch nicht geschrieben hat).

Die Straßenmeisterei Verden habe ihm nach Ansicht der gefällten Bäume am vergangenen Mittwoch ein Alter von rund 30 Jahren bei den meisten Eichen genannt – Bäume, die in etlichen Fällen in einigen Jahren ohnehin hätten entnommen werden müssen, weil sie zu weit in den Straßenraum hineinragen würden. „Wir haben auf der Entladefläche sogar um eine alte Eiche herumgeschottert und sie nicht entnommen“, unterstreicht Schierloh.

Er gibt zu, dass auch die vierfache Zahl an Nachpflanzungen nicht sofort die CO2-Kapazitäten jahrealter Bäume erzielen würde. Doch die Einsparung an Kohlenstoffdioxid durch die Energieerzeugung durch die neuen Windanlagen sei in kurzer Zeit um ein Vielfaches höher als dessen Freisetzung durch die Fällungen.

Auch im Bereich der Dorfstraße in Emtinghausen hätten einige Bäume gefällt werden müssen. Die Transporter fahren in der kommenden Woche mit den Rotorblättern – andere Windradteile werden bereits über Syke angeliefert – von Bremen und Riede aus kommend Richtung Schwarme, setzen aber an der Dorfstraße rückwärts bis zur Ecke Syker Straße und fahren dann vorwärts über die Emhuser Kreuzung Richtung Syke bis zum Entladeplatz, beschreibt Schierloh die Route für die nächtlichen Transporte.

Fazit für den Unternehmer: „Hier wird eine Sau durchs Dorf getrieben, die nicht hätte durchs Dorf getrieben werden müssen.“

