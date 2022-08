„Die Natur leidet im Moment gewaltig“

Von: Philipp Köster

Bauhofchef Kai Hübner bewässert einen jungen Ahornbaum im Baumpark. © Köster

Thedinghausen – Beinahe hätte es etwas von Vorführeffekt gehabt: Im Osten türmte sich eine Wolkenwand auf. Und fast schien es, als hätte Kai Hübner seinen 8000-Liter-Tankwagen wieder zum Baubetriebshof fahren können. Doch es blieb wie so oft in den vergangenen Wochen auch am Freitagmorgen im Baumpark bei dunklen Wolken. Vom Himmel kein Tropfen. Der Pressetermin zum Thema Bewässerung der (jungen) Bäume fiel also nicht ins Wasser.

Entsprechend hieß es für den Bauhofchef „Wasser marsch“. Ein junger Ahorn kam in den Genuss von rund 150 Litern.

Er ist wie rund 70 andere heimische Bäume im April dank der Baumparkstiftung gepflanzt worden. 150 bis 200 Liter bekommen sie je Gießgang zwei Mal in der Woche, rechnet Hübner vor. Zwei Mitarbeiter des acht Mann starken Thedinghauser Bauhofs sind zurzeit fast ausschließlich mit der Rettung der Bäume beschäftigt, neben der alltäglichen Arbeit an den Straßen, auf den Spielplätzen, wo neue Geräte installiert wurden und beim Rathaus, wo an der Mauer eine Neuanpflanzung pünktlich zu den Feierlichkeiten des Samtgemeinde-Geburtstags fertig sein soll. Und Urlaubszeit sei schließlich auch noch.

Hübner muss mit seinen Leuten aber nicht nur die jungen Bäume, sondern auch die älteren, rund 500 Gehölze wässern. Selbst 200 Jahre alte, gut verwurzelte Linden geraten ihm zufolge in Trockenstress und werfen als Schutzvorkehrung schon das Laub ab, auch wenn die alten Bäume grundsätzlich mehr Reserven hätten. Diese Laubbäume seien am meisten betroffen, neben Linden auch Buchen und Eichen. „Die gesamte Natur leidet im Moment gewaltig“, sagt Hübner.

Und die seltenen punktuellen Gewitter linderten die Not nicht. Das Wasser könne in den „deutschen Boden“, wie Hübner den heimischen Lehmboden nennt, gar nicht eindringen, sondern werde oberflächlich abgeführt. „Wir bräuchten eigentlich mal 14 Tage Landregen am Stück.“

Diese spanische Platane hat schon viele braune Blätter. © Köster

Im Gegenteil: Die Gewitter, die sich dann sofort zu Unwettern auswachsen, halten neben der Feuerwehr auch den Bauhof auf Trab, der Äste dergleichen beseitigen muss. „Zehn Minuten Gewitter sind für uns zehn Tage Arbeit“, erinnert der Bauhofboss, der ehrenamtlich stellvertretender Gemeinde- und Samtgemeindebrandmeister der Feuerwehr ist, an das Gewitter vom 4. August.

Nach Feierabend geht es für den 53-Jährigen übrigens in diesen Tage weiter mit dem Gießen. „Ich habe ein großes Grundstück und einen bunten naturnahen Garten, da gibt es auch viel zu gießen.“ Kai Hübner rät zur Anlage eines Brunnens und zur Bewässerung mit Grundwasser. „Trinkwasser ist ein Lebensmittel. Das sollte nicht für den Garten verwendet werden.“

