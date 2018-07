Handpan-Musik-Festival: Viele Klangfarben auf einer Bühne

15 Gruppen und Solisten

+ © Behr Das begeisterte Publikum hatte sich zum Zuhören einfach auf dem Grasboden ausgestreckt. © Behr

Emtinghausen/Bahlum - Von Joachim Behr. Faszinierende Klänge und Töne, wie man sie nur selten hört, beherrschten am Wochenende den „Luftraum“ Emtinghausens und zogen viele Besucher in den Bann. Tim Baur, der am Strahmweg in Bahlum wohnt, und sein Geschäftspartner Bill Brown aus Dortmund bauen einzigartige Handpans mit einem gewaltigen Klangspektrum. Sie stellten nun erstmals ein Handpan-Musik-Festival in Bahlum auf die Beine.