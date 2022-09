Bäckerei-Klatte-Grundstück in Thedinghausen: Geänderte Pläne könnten Bauprojekt möglich machen

Von: Philipp Köster

Die Traditionsbäckerei Klatte an der Braunschweiger Straße hat Ende September 2021 geschlossen. Das Haus sollte schon vor Monaten abgerissen werden. Nun könnte Bewegung in die Sache kommen. © Köster

Thedinghauen – Vor rund einem Jahr hat die Bäckerei Klatte an der Braunschweiger Straße 45 dichtgemacht. Das Grundstück war schon Monate vorher an den Langwedeler Investor Ilyas Kilinc verkauft worden. Das Haus sollte relativ zeitnah abgerissen werden und dafür zwei Mehrparteienhäuser mit je acht Wohneinheiten sowie zwei Geschäftseinheiten entstehen.

So jedenfalls der Plan des neuen Eigentümers auf Grundlage des gültigen Bebauungsplans.

Doch Kilinc hatte im vergangenen Jahr die Rechnung ohne den Thedinghauser Gemeinderat gemacht. Das Gremium brachte per Aufstellungsbeschluss eine mittel- bis langfristig ausgerichtete Bauleitplanung für die Hauptgeschäftsstraße auf den Weg, die mehr Raum für Rad- und Fußwege sowie Nebenanlagen vorsieht. Das Bauprojekt hätte in der geplanten Form allerdings zum Gegenteil geführt, es werde „der Fußweg vor dem Gebäude zu schmal, da ein großer Teil des öffentlichen Fußweges historisch auf dem Privatgrundstück liegt“, hatte es im Juni 2021 in der Beschlussvorlage für den Rat geheißen.

Neben dem Aufstellungsbeschluss für den neuen B-Plan wurde damals auch gleich eine Veränderungssperre mit auf den Weg gebracht. Das Problem: Die Pläne des Investors wurden auf Grundlage geltenden Baurechts gemacht. Es drohten der Gemeinde sechs- bis siebenstellige Entschädigungszahlungen an den Investor. Doch äußerten Verwaltungsspitze (das Rathaus war dem Projekt ohnehin wohlwollender gesonnen als die Politik) und Kilinc weitere Gesprächsbereitschaft.

Und wenn man die Vorlage für die Bauausschusssitzung am heutigen Donnerstagabend ansieht, scheint es entsprechende Gespräche gegeben zu haben. Der Investor hat demnach seine Planungen auf den inzwischen von einem Planungsbüro ausgearbeiteten Entwurf für einen neuen B-Plan teilweise abgestimmt. Dem Gremium liegt eine Beschlussempfehlung vor, eine Ausnahme von der im vergangenen Jahr verabschiedeten Veränderungssperre zuzulassen.

Die Rede ist nunmehr von einem Haus mit 13 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. Ausnahmen von den vom Planungsbüro vorgeschlagenen Festsetzungen wären eine dreigeschossige Bauweise (der Entwurf sieht maximal zwei Geschosse vor), und zwar mit einem dritten OG als Staffelgeschoss sowie Wohnnutzung im Erdgeschoss schon ab rund 5,50 Metern Tiefe ab Gebäudewand zur Straße (Entwurf: zehn Meter).

Nachzubessern hätte der Investor noch bei den Punkten Solarenergie sowie Anpflanzungen als Kompensation für Stellplätze (je zehn Parkplätze ein Baum). Außerdem soll der Antragsteller der Gemeinde einen drei Meter breiten Streifen verkaufen, damit dort Parkbuchten entstehen können.

Sitzung im Wulmstorfer Dörphus Der Ausschuss für Umwelt, Klima, Planung und Bau tagt am heutigen Donnerstag, 1. September, um 19.30 Uhr öffentlich im Wulmstorfer Dörphus. Auf der Tagesordnung stehen neben der Ausnahme von der Veränderungssperre für das Projekt an der Braunschweiger Straße 45 die Themen Sandabbau am Kaperdeich sowie Vergaberichtlinien für das Baugebiet Illmer VI und die Sanierung des Regenwasserkanals an der Syker Straße.