Baden ganz vorn beim Volleyball in Emtinghausen

+ Hier freut sich das Siegerteam „Meine Lieblingsmannschaft“ aus Achim-Baden.

Emtinghausen – Die Volleyballsparte des TSV Emtinghausen lud zum großen Hobby--Mixed-Turnier in die Heinz-Schreiber-Sporthalle in Riede. Sieben Mannschaften aus der Region waren angereist, um sich mit viel sportlichem Elan und Spielfreude zu messen. „Jeder gegen jeden“ war der Turniermodus. Am Ende hatte das Team „Meine Lieblingsmannschaft“ aus Achim-Baden mit großem Abstand die Nase vorn, gefolgt von den „Volleyballern ab 40“ und dem TSV Neubruchhausen. Außerdem vertreten waren der MTV Riede, TSV Thedinghausen, TSV Dauelsen, TSV Ottersberg und natürlich der TSV Emtinghausen. Spartenleiterin Ina Brendel freute sich über ein gelungenes, faires Turnier. Alle hätten sich begeistert über die Organisation geäußert und seien sehr zufrieden mit dem Spielmodus gewesen. „Als reine Hobbymannschaft gibt es nicht soviele Möglichkeiten, gegeneinander anzutreten. Umso mehr freuen wir uns über die positive Resonanz der Gäste. Im nächsten Jahr werden wir auf jeden Fall wieder herzlich gern zu uns einladen“, teilt Ina Brendel weiter mit.