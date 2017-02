Ära Axel Rott beim Hegering endet nach zwei Jahrzehnten

MORSUM - Die Ära Axel Rott an der Spitze des Hegering Wesermarsch geht nach 20 Jahren zu Ende.Wichtigster Tagesordnungspunkt auf der Jahresversammlung des Rings in Döhlings Gasthaus in Morsum waren die Neuwahlen des gesamten Vorstandes. Auf eigenen Wunsch stellte sich der Intscheder nicht wieder zur Wahl.

Einziger Nachfolge-Kandidat war Ralf Radeke aus Wulmstorf, der einstimmig gewählt wurde.

Mit langanhaltendem Applaus würdigten die zahlreich erschienenen Jäger die Arbeit von Axel Rott und ernannten ihn zum Ehren-Hegeringleiter. Da auch der bisherige Stellvertreter Peter Münch nicht wieder kandidierte, wurde Jan Schnakenberg als dessen Nachfolger gewählt.

Heinrich Stradtmann wurde im Amt des Schatzmeisters bestätigt. Ebenso Heinz-Jürgen Laackmann als Schießwart. Neuer Schriftführer wurde Heinrich Mumme, und nach Gerda Glander ist Michael Burke jetzt Obmann für Öffentlichkeitsarbeit. Die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder wurden mit einem Präsent bedacht, und Kreisjägermeister Hilmar Kruse schloss sich den Dankesworten seiner Vorgänger an.

Traditionsgemäß hatten die Jagdbläser „Allerort“ mit dem Signal „Begrüßung“ die Versammlung eröffnet. Die Jahresberichte zeugten unter anderem von einer guten Kameradschaft unter den Jägern.

96 Stück Rehwild wurden in den Wesermarsch Revieren gestreckt. 66 Stück waren sogenanntes Fallwild durch Kfz-Unfälle.

Bisamratten verstärkt im Visier der Jäger

„Das ist viel“, kommentierte Axel Rott in seinem Jahresbericht. Ein wenig Besserung bringen die Reflektoren an Straßenbegrenzungspfählen. „Aber gerade in der Dämmerung sollten die Autofahrer in Bereichen mit besonders viel Wildwechsel äußerst vorsichtig und langsam fahren“, mahnte Rott an.

Festgestellt wurde, dass der Besatz der Feldhasen im Vergleich zu den Vorjahren etwas zugenommen hat. Auch Nutrias, sprich Bisamratten, sind in der Region auf dem Vormarsch und sollen aktiv bejagt werden. Diese Nager zerstören Dämme und Uferböschungen und richten großen Schaden an, war von Rolf Strüßmann zu hören, der den Streckenbericht sowie die Trophäenbewertung vortrug.

Auf jeden Fall möchte die Jägerschaft der Wesermarschregion wieder eine Ferienaktion anbieten. Aufgrund des sehr großen Zuspruchs mussten in den vorgen Jahren sogar immer zwei Ferienaktionen angeboten werden, teilte die Öffentlichkeitsbeauftragte Gerda Glander mit. Die Termine 2017 stehen aber noch nicht fest. - ha