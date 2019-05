Auto überschlägt sich: 24-Jähriger aus Syke schwer verletzt

Ein junger Mann aus Syke ist bei einem Autounfall in Thedinghausen schwer verletzt worden. Er prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum.

Thedinghausen - Der 24-Jährige war am Freitagabend gegen 20.15 Uhr auf der Beppener Bruchstraße in Richtung Thedinghausen unterwegs, als er aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam.

Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, teilt die Polizei mit.

