Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Beim Überholen gegen Traktor geprallt / L 156 mehrere Stunden gesperrt

Thedinghausen - THEDINGHAUSEN-WERDER - Auf der Stelle tot war am Freitagnachmittag ein Autofahrer nach einem Frontalzusammenstoß. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Landesstraße 156 (Achimer Landstraße) in Richtung Thedinghausen unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte er bei schlechter Sicht und hohem Verkehrsaufkommen kurz vor der sogenannten Krinke-Kurve auf der Tempo-70-Strecke zum Überholen eines Lasters an. Dabei übersah er offensichtlich einen entgegenkommenden Trecker mit Kipper-Anhänger. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit Todesfolge. Der Wagen wurde bei dem Aufprall völlig zerstört, auch der Traktor dürfte nur noch Schrottwert haben. Neben Polizei und Rettungsdiensten waren die Freiwilligen Feuerwehren Thedinghausen, Blender und Lunsen vor Ort. Die Feuerwehr musste den tödlich Verunglückten mit schwerem Gerät aus dem Wrack bergen.