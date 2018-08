Arberger Norbert Borstelmann regiert Emtinghauser Schützen

EMTINGHAUSEN - Das war natürlich die große Überraschung auf dem Schützenfest in Emtinghausen: Norbert Borstelmann vom befreundeten Schützenverein aus Bremen-Arbergen wurde zum neuen König inthronisiert. Ihm zur Seite als Vizekönigin steht Vorjahresmajestät Hannelore Zechner, die außerdem vor Egon Kirschgens noch Königin der Könige wurde.

Irini Niafas wurde zur Kinderkönigin und Ute Körte zur Siegerin im Damen-Vierkampf gekürt.

Schon seit Wochen wiesen große grün-weiße Flaggenbänder über den Durchgangsstraßen in Emtinghausen darauf hin, dass das traditionelle Schützenfest bevorstand.

Die Sonne lachte vom Himmel, als es am Sonnabend zum Auftakt zunächst hieß: „Antreten auf dem Festplatz zum Abholen unserer Königin Hannelore Zechner aus der Straße Auf der Schneede.“ Hier wohnt sie mit ihrem Lebenspartner Heinrich Osmer auf seinem Bauernhof zusammen.

Dazu eine kleine Geschichte: Ihre Wurzeln hat sie in Österreich, in Bruck an der Mur in der Steiermark. Als Heinrich Osmer mit den Feuerwehrkameraden aus Emtinghausen vor zwölf Jahren zu Besuch in der dortigen Gegend war, lernten sie sich kennen.

Sie lacht: „Wir wechseln stetig unseren Wohnsitz. Einmal ist Heinrich bei mir in Bruck, das andere Mal bin ich bei ihm in Emtinghausen – immer für ein paar Wochen.“ Klar, dass sie vor ein paar Jahren gern in den Schützenverein aufgenommen und im vergangenen zur Schützenkönig gekürt wurde.

Als der Abmarsch am Wochenende auch mit einer große Abordnung der Bahlumer Schützen losgehen sollte, hielten alle nach dem Spielmannszug Doenhausen Ausschau, der die Truppe begleiten sollte. Nicht einmal eine Absage hatte es gegeben.

Kurzerhand holten die Emhuser Schützen den „Präsidenten-Musikkoffer“ hervor, und mit Marschmusik aus Lautsprechern ging‘s zur Königin. Nach einem fröhlichen Umtrunk und der Rückkehr zum Festplatz startete dort der Betrieb. Kinderkarussell, Hüpfburg, Bratwurst, Pizza und im Festzelt Kaffee und Kuchen gehörten zum Angebot.

So ging die Zeit schnell dahin, und am Abend startete die große Sommernachtsparty mit „Sound Music plus DJ Paul“ sowie Gästen auch von befreundeten Schützenvereinen der Umgebung und aus dem Kreisverband.

Zwischendurch erfolgten die Siegerehrung des Damenvierkampfes sowie die Proklamation des neuen Feuerwehrkönigs. Marc Grunewald errang diesen Titel.

Die fröhliche Party dauerte bis weit in die Nacht hinein. Schützenvereinsvorsitzender Manfred Körte schwärmte: „Der Abend war einfach super, knallevolles Zelt, beste Stimmung und viele Gäste, nicht nur aus den Schützenvereinen.“

Ein scharfes Auge und eine sichere Hand waren am Sonntagvormittag gefordert, um den Königsschuss abzugeben. Ein kleiner Umzug durchs Dorf mit dem Spielmannszug Morsum folgte.

Am Sonntagnachmittag lief das Preisschießen in der Schützenhalle. Im Zelt lockten Kaffee und Kuchen sowie Königsball und Unterhaltung. Damit endete gegen Abend das Schützenfest 2018 in Emtinghausen.

Hier noch die weiteren Platzierungen im Königsschießen: Platz 3 Heinrich Osmer; Platz 4 Dennis Bösche-Meyer; Platz 5 Stefanie Weisenstein.

Am kommenden Freitag, 24. August, treffen sich alle Emtinghauser Schützen um 18 Uhr am Schießstand, um zum neuen König Borstelmann nach Arbergen zu fahren und dort an seiner Residenz die Königsscheibe festzunageln. Diese Aktion ist sicherlich mit einem kleinen Umtrunk verbunden. - jb