Ansprechpartnerin – und Blitzableiterin

Von: Philipp Köster

Teilen

Bei der angespannten Lage im Kindertagesstättenbereich freut sich Verwaltungschefin Anke Fahrenholz (l.) mit Jasmin Möhlenbrock wenigstens wieder die vakante Stelle der Kita-Koordinatorin besetzt haben zu können. © Köster

Samtgemeinde – Verkürzte Betreuungszeiten, Personalmangel und jetzt eine selten erlebte Krankheitswelle mit RS-Virus, Magen-Darm und Corona: Die Lage in den Kindertagesstätten ist aktuell angespannt, um es mal milde zu formulieren. Die Erzieherinnen und Sozialassistentinnen (männliche Formen mitgemeint) arbeiten am Anschlag. Die Stimmung in der Elternschaft ist aufgeladen, Brandbriefe werden verfasst.

Abhilfe soll nun die neue Kita-Koordinatorin im Rathaus schaffen: Jasmin Möhlenbrock. Seit dem 1. November fungiert die 31-Jährige als Schnittstelle zwischen den Kindergärten und Krippen auf der einen Seite und dem Rathaus auf der anderen, steht aber auch als Ansprechpartnerin – oder soll man sagen: Blitzableiterin? – für die Eltern zur Verfügung.

Jasmin Möhlenbrock ist gelernte Heilerziehungspflegerin und studierte Heilpädagogin, die zuletzt im Syker „Westflügel“, einer Einrichtung für psychisch erkrankte Erwachsene, gearbeitet hatte. Über ihre zwei und vier Jahre alten Söhne hat sie sich in der Kita-Elternarbeit in ihrem Wohnort Weyhe engagiert. „Ich kenne das also von der anderen Seite.“

Sie habe sich sehr schnell eingearbeitet, berichtet ihr Chef Sönke Haverich, Ordnungs- und Sozialamtsleiter, und unterstreicht, dass diese wichtige Funktion nicht von den anderen Rathauskräften hätte ausgeübt werden können. Wohl gemerkt: Es handelt sich nicht um eine neue Stelle. Eine mehrmonatige Vakanz ist durch Jasmin Möhlenbrocks Dienstantritt beendet worden, nachdem sich Vorgängerin Mela Heitbrink-Damer im Frühjahr beruflich verändert hatte.

Sehr zur Freude von Haverich und Verwaltungschefin Anke Fahrenholz hat das Rathaus die 30-Stunden-Stelle wiederbesetzen können, zumal in der eingangs skizzierten angespannten Situation. Aber auch die Kitaleitungen hätten schon sehnsüchtig auf eine neue Koordinatorin gewartet. In E-Mails und Gesprächen habe die 31-Jährige Eltern gegenüber bereits erfolgreich erläutern können, warum es in den Einrichtungen zu Einschränkungen (Stundenreduzierungen und zeitweisen Gruppenschließungen) komme.

Neben dem allgemein bekannten Problem des Fachkräftemangels auch und vor allem im Bereich der Kinderbetreuung seien zudem relativ rasch Vorgaben von außen zu berücksichtigen, deren Umsetzung die Situation noch verschlechtert. So sieht die Novelle des Kita-Gesetzes laut Möhlenbrock vor, dass der Betreuungsschlüssel von zwei Fachkräften pro Gruppe in Kindergarten und Krippe auch dann zu gewährleisten ist, wenn eine Kollegin in die Pause geht oder eine Besprechung ansteht. Wenn dafür aber keine Vertretung da ist, muss die Gruppe geschlossen werden. Und Springerkräfte sind rar: In der Samtgemeinde gibt es deren fünf. Zum Vergleich: 89 Fachkräfte (Erzieherinnen, Sozialassistentinnen und Heilerziehungspflegerinnen) sind in den kommunalen Kindergärten und den Krippen der Samtgemeinde beschäftigt. Die bis 2025 umzusetzende Vorgabe, dass in den Krippen drei statt der bislang zwei Fachkräfte tätig sein sollen, um den größeren Betreuungs- und vor allem Eingewöhnungsbedarf bei den Lütten abfedern zu können, will die Samtgemeinde übrigens schon vorher erfüllen.

Zudem sieht der aktuelle Tarifabschluss, der nach Verhandlungen – begleitet von Warnstreiks– im Frühherbst zustande kam, die Gewährungen von vier zusätzlichen Regenerations- beziehungsweise Umwandlungstagen pro Jahr vor, zwei sind schon in diesem Jahr zu gewähren. Sönke Haverich rechnet vor: „89 mal 4 macht 356, das sind eineinhalb Stellen.“

Hinsichtlich der Akquirierung von neuem Personal betonen Fachbereichsleiter und Verwaltungschefin, verschiedene Wege zu beschreiten: Mit Zeitungsanzeigen, großen Bannern im öffentlichen Raum und Aufrufen in den Sozialen Medien sollen Kandidatinnen angelockt werden. Bei der Bezahlung seien die Hände gebunden. Da gelte der Tarif des öffentlichen Dienstes. „Man kann ja nicht wie in der freien Wirtschaft etwas aushandeln“, spielt Anke Fahrenholz auf die Möglichkeiten in anderen Branchen und mit anderen, eben nicht öffentlichen Vertragspartnern an. Gleichwohl gibt es ein paar Lockmittel: So werden laut Haverich in der Samtgemeinde Betriebssport und statt 7,5 neun Stunden Verfügungszeit für alle Kräfte pro Woche und Gruppe angeboten, also mehr Zeit für die Vorbereitung der Betreuung. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werde ebenfalls groß geschrieben. So sei die Verwaltung bei Arbeitszeitwünschen sehr flexibel, wirbt Haverich, der wie seine Chefin Anke Fahrenholz und seine Mitarbeiterin Jasmin Möhlenbrock auf viele Quereinsteigerinnen hofft. Mit einem speziellen Programm soll den Kandidatinnen der Weg in die Kita geebnet werden.

Unabhängig von der misslichen Personalsituation gehen Überlegungen und konkrete Planungen für bauliche Erweiterungen in allen vier Mitgliedsgemeinden weiter, um dem steigenden elterlichen Bedarf nach Betreuung zumindest räumlich gerecht zu werden. In Emtinghausen soll im kommenden Jahr im ehemaligen Konfirmandenraum bei der alten Schule eine neue Krippengruppe interimsweise eingerichtet werden, bis in Thedinghausen an der Lehmstraße / Ecke Rabenmühle eine neue Kita gebaut worden ist. Das dort noch stehende Wohnhaus ist aktuell an den Landkreis vermietet, der darin ukrainische Flüchtlinge untergebracht hat. Baubeginn: noch ungewiss. In der Kita Felde laufen die Planungen für den Umbau des Obergeschosses der früheren Gaststätte Schierloh. Mit der Fertigstellung rechnet Haverich im Jahr 2024. In Blender schließlich hat die Verwaltung ein Gebäude ins Visier genommen, das erweitert werden soll. „2023 wäre aber zu sportlich“.

Laut Fahrenholz haben die meisten Eltern Verständnis für die aktuelle Situation. Sie habe sich auch in allen Kitas ein Bild von der Lage gemacht, „eine komplexe, vielschichtige Lage, wie Jasmin Möhlenbrock ergänzt.

Von Philipp Köster