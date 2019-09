Angst vor krank machendem Grundwasser

Thedinghausen - Von Philipp Köster. Als Viona Erler mit ihrem Mann Christian* (Namen von der Redaktion geändert) im Jahr 2012 in Thedinghausen im Wohngebiet hinter dem Busbahnhof einen Altbau kaufte, tat das Paar das in dem Glauben, fortan ländlich und ruhig und doch im Herzen der Gemeinde zu wohnen. Die junge Familie bezog ein Einfamilienhaus von 1981 mit großem Garten, in dem das Ehepaar auch Obst und Gemüse anbaute. Die Bewässerung erfolgte über einen Trinkwasseranschluss. Denn von dem Gebrauch des Grundwassers hatte die Verkäuferin abgeraten. Es enthalte Eisenocker, das die Hausfassade rostig verfärbt hatte. Das Eisen im Grundwasser oxidiert und hinterlässt den braun-rostigen Farbton. Von möglichen Giftstoffen im Grundwasser hatte die Verkäuferin den Erlers nichts gesagt.

„2016 kam dann das böse Erwachen“, erinnert sich Viona Erler. Ihr Mann Christian wollte die alte Gartenpumpe wieder aktivieren, diese zog aber nicht. Darum wandte sich Christian Erler an den Nachbarn. Der wertete das Ansinnen als keine gute Idee. Mit der Nutzung des Brunnenwassers werde der Rasen braun und sterbe ab.

Was das Ehepaar Erler nicht wusste: Es hatte ein Haus in der Nähe der früheren Dachpappenfabrik Waldmann gekauft. Bei deren Produktionsprozessen waren Teerölrückstände in den Boden gelangt. Die in den 1980er- und 1990er-Jahren nachgewiesenen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK und BTX), die Krebs erregen können, resultierten aus der unsachgemäßen und heimlichen „Entsorgung“ in Gruben im Erdreich auf dem Fabrikgelände.

Im Jahr 2004 erfolgte dort, wo sich heute Bauhof, Einkaufsmärkte und Busbahnhof befinden, eine aufwendige Sanierung des Areals und des Grundwassers, nachdem es mit einer bloßen Grundwassersanierung nicht getan war. Auf dem Gelände und in der Nachbarschaft gibt es noch immer verschiedene (insgesamt 17) Messstellen.

Das alles war den Erlers nicht bekannt. „Die Kommune hätte uns darauf hinweisen müssen“, sagt Viona Erler, nachdem schon die Verkäuferin geschwiegen hatte. Auf eine entsprechende Nachfrage hätten die zuständigen Leute im Rathaus aber auf die Verkäuferin beziehungsweise den Landkreis verwiesen.

Eine Mitarbeiterin des Landkreises (Untere Wasserbehörde) hatte im Jahr 2016 Erler gegenüber von einer „unspektakulären Restproblematik“ gesprochen. Sie könne aber nicht ausschließen, dass die Stoffe in die Früchte etwa von Obstbäumen auf umliegenden Grundstücken gelangen. Die Mutter hakte nach: Ob mit Grundwasser gewässertes Gemüse und Erdbeeren verzehrbar seien, wollte sie wissen. Die Antwort: Seitens des Landkreises bestehe der Wunsch, das Grundwasser nicht zu nutzen, um die Schadstoffe nicht zu mobilisieren. Für Viona Erler war das zu schwammig. Der Landkreis könne doch zum Wohl der Bürger die Nutzung einfach untersagen.

Die Nachbarn hätten sich offenbar zufriedengegeben mit der Sanierung des Areals, vermutet Erler. Einige nutzten das Brunnenwasser für die Gartenbewässerung, andere nicht. Anwohnerversammlungen würden nicht mehr einberufen, weil das Interesse der Bürger erloschen sei, habe es vom Landkreis geheißen. Zudem taucht das Wohngebiet anders als das frühere Fabrikgelände auch nicht auf der Altlastenkarte des Landesamtes für Bergbau auf.

Stutzig macht die junge Mutter in jüngster Zeit, dass mehrere ihrer Kinder unter einer Nahrungsmittelunverträglichkeit leiden. Auch in der Nachbarschaft würden nicht wenige Kinder an Krankheiten leiden. Viona Erler kann nicht beweisen, dass das von den Altlasten der früheren Teerpappenfabrik herrührt, doch sie hegt diesen Verdacht.

Ein weiterer Punkt beschäftigt sie: Auf der Altlastenkarte taucht hingegen ein Areal in der Nähe an der Straße Auf dem Kamp auf. Bauschutt, Bitumenabfälle, Asphaltabfälle und Teerrückstände lagerten dort, führt das Landesamt auf und ordnet diese Abfälle mit der relativ hohen Belastungszahl 81 ein. Dort, wo zurzeit neue Häuser gebaut werden, vermuten Nachbarn nach Erlers Informationen, dass weitere Fässer im Boden liegen. Einem Landwirt, der dort lange Gras gemäht hatte, hat der Landkreis das inzwischen untersagt.

Viona Erler kann nicht verstehen, dass die Untere Wasserbehörde aus ihrer Sicht so sorglos mit dem Problem der Altlasten in der Gegend umgeht. Auch habe es nach Auslaufen des Kostenkonzeptes für die Beprobung in 2018 laut Landkreis keine weitere Vergabe von Aufträgen an Institute zur Beprobung des Grundwassers gegeben. „Anfang September hieß es noch, es würden in 2019 gar keine Messungen vorgenommen“, so Erler.

Sie und ihr Mann haben über ihren Rechtsanwalt Strafanzeige gegen den Landkreis gestellt. Das Verfahren ist aber nach wenigen Tagen von der Staatsanwaltschaft in Verden eingestellt worden. Der Rechtsanwalt will Beschwerde beim Oberlandesgericht Celle einlegen.

Dass die Gemeinde das Ehepaar beim Kauf auf die frühere Altlast auf dem Waldmann-Gelände hätte hinweisen müssen, verneint Thedinghausens Bauamtsleiter Frank Bielefeld. Bei einem Verkauf eines Bestandsgebäudes bekomme die Kommune erst im Nachhinein und oft auszugsweise eine Kopie des Kaufsvertrags. Bei Bauvorhaben klärt Bauamtsmitarbeiter Claus Stechow Ratsuchende über etwaige Altlasten auf. Von einer Häufung erkrankter Kinder in der Gegend weiß Gemeindedirektor Harald Hesse nichts.

Eine generelle Nutzungsuntersagung von Grundwasser spricht der Landkreis nicht aus, sagt Martin Stöhlmacher, Mitarbeiter im Fachdienst Bodenschutz und Altlasten. Denn die Messungen aus Brunnen im Rahmen des seit der Sanierung laufenden Monitoring-Programms hätten „unauffällige“ Werte ergeben. Eine Ausweitung der sogenannten Schadstofffahne sei ausgeschlossen. Wenn ein Bürger Grundwasser fördern wolle, müsse er das ohnehin dem Landkreis anzeigen. Der überprüfe das Vorhaben und gebe eine Einschätzung – „gerade im Hinblick auf Altlasten“. Wer ein Grundstück erwerbe, sollte beim Landkreis eine Altlastenauskunft einholen, empfiehlt Stöhlmacher.

Was die Neubauten an der Straße Auf dem Kamp betrifft, bestätigt Stöhlmacher, dass dort Altlasten im Boden ruhen. Das sei aber auch im baurechtlichen Verfahren zur Sprache gekommen. Entsprechend müsse ein Bereich des Flurstücks auch saniert werden. Das geschieht laut Stöhlmacher nach dem Bau der Häuser nebenan durch eine Einkapselung mittels horizontaler und vertikaler Abdichtung. Dieser Prozess werde gutachterlich begleitet. Ebenso werde das Monitoring östlich des Waldmann-Sanierungsgebiets fortgesetzt, „es wird nur gerade noch diskutiert, in welcher Form“, so Stöhlmacher. Diese Auskunft hat auch Bauamtsleiter Frank Bielefeld von Stöhlmacher erhalten. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten für die Gutachten.

Familie Erler verzichtet indessen auf den Genuss von Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten, allenfalls Kräuter kommen von dort auf den Tisch.