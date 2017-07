Anfängliche Sprachbarrieren schnell überwunden

Polnisch-deutscher Kunst-Workshop

+ Sabrina Laarz, ihre polnische Freundin Emilia Szynalska und Cecily Krause bei der Besichtigung des Militärflugplatzes in Swidwin.

Samtgemeinde Thedinghausen - „Unsere Welt ist bunt“ – so lautete das Motto der vom Deutsch- Polnischen Jugendwerk geförderten Jugendbegegnung in Swidwin (nähe Kolberg), an der mit Sabrina Laarz (Intschede) Cecily Krause (Thedinghausen) und auch zwei Mädchen aus den Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde Thedinghausen teilnahmen.