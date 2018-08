Andrea und André – wieder bissig op Platt

THEDINGHAUSEN - Nu is dat wedder sowiet, de Thänhuser Markt rückt nöger. Mit denn plattdütschen Obend an 13. September geiht dat los.

Die Freunde des Plattdeutschen stehen sicherlich schon „Gewehr bei Fuß“. Ab kommenden Montag, 27. August, gibt es im Haus der Papeterie-Buch-Medien-Spiel Lange sowie in der Volksbank – beide an der Marktmeile Braunschweiger Straße gelegen – Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis von zehn Euro für den „Thänhuser Abend“. An der Abendkasse kosten die Karten elf Euro.

Die Vorstellung am Donnerstag, 13. September, beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Wie schnell doch die Zeit vergeht: Der 42. Thänhuser Markt vom 14. bis 16. September steht fast schon vor der Tür. Er wird wieder präsentiert von der Gemeinschaft der Selbstständigen in der Samtgemeinde Thedinghausen (GDS) und der Mediengruppe Kreiszeitung.

Los geht’s bereits seit neun Jahren mit dem Thänhuser Abend am Donnerstag vor Markteröffnung. Die weithin bekannten und beliebten „Emhuser Plattsnackers“. präsentieren dann traditionell ihre abendlichen „Plattrichten“ im großen „Blöte-Festzelt“ auf dem Volksbank-Parkplatz an der Braunschweiger Straße. Andrea Stadtlander und André Habekost moderieren in bewährter Form. Dabei blicken sie unverblümt, mit einigen Bissigkeiten und trotzdem nicht immer ganz ernst gemeint, auf die kleinen und großen Ereignisse in der Samtgemeinde und umzu zurück.

In den Nachrichten oder Sketchen geht es zum Beispiel darum, wo sich der schönste Strand in der Samtgemeinde befindet oder was mit dem Altenheimvorhaben in Riede wird.

Eine Probefahrt mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug in Thedinghausen steht ebenso an wie der Marktmeister-Check: Hat der Neue alles im Griff?

Das Duo beantwortet auch die Frage, wie die Bewohner der Samtgemeinde den heißen Sommer verbracht haben, oder wie man als Mann ab 50 noch eine Frau findet. Dazu gibt es Tipps für Platt-snacker-Anfänger, und die Mitfahrerbank in Thedinghausen wird ebenfalls eingeweiht. Die Moderatoren erklären zudem, warum Maler Eggers jetzt sogar Spielzeug für Erwachsene anbietet.

Dass Emtinghausen weiter eine Zukunft hat, ist den Moderatoren sowieso klar. Sie wissen zudem, warum in Morsum schon früher nix los war. Hat Morsum noch Mumm? prüfen sie. Und wieso hat Felde keine eigenen Schützenkönige mehr? Fragen über Fragen, aber Andrea und André haben alle Antworten – auch darauf, was wirklich gegen die Krähen im Rathauspark hilft. Außerdem darf der muntere Rückblick auf 850 Jahre Dibbersen nicht fehlen.

Aktiv auf der Bühne wirken neben dem Moderatorenduo in den Sketchen folgende Mitglieder der „Emhuser Plattsnackers“ mit: Heike Tiedemann, Heinz Ahrens, Heinz-Dieter Wigger, Sascha Stelten, Frank Fröhlich, Nicole Rattinger, Marlies Kassebart, Torsten Ewald und Tanja Schümann.

Damit der große Besucherandrang bewältigt werden kann, haben die „Plattsnackers“ eine neue Idee, wissen aber noch nicht genau, ob sie wie geplant klappen wird. Dazu André Habekost: „Da wir im vorigen Jahr wieder über 700 Zuschauer hatten, haben wir uns für die hinteren Reihen jetzt etwas überlegt, damit man auch von dort aus noch alles bestens sehen kann.“ Na, schau’n wir mal. - jb