Vierte Landpartie auf Hof Imhorst: Kunsthandwerk und Kulinarik allüberall

Landluft schnuppern, klönen, bummeln wollten am Sonntag an die 1000 Besucherinnen und Besucher bei der 4. Landpartie in Felde. © Claudia Schlüter-Ehrecke

Felde – Am Sonntag fand die mittlerweile vierte Landpartie auf dem Hof Imhorst statt - mit einen neuen Besucherrekord. Und das, obwohl die Anreise wegen vorübergehender Straßensperrungen für das große Radrennen erschwert war.

Die Landluft auf Hof Imhorst in Felde hat sich längst etabliert als Ereignis, bei dem Kunsthandwerk, Kultur und Kulinarik zu etwas Einzigartigem verschmelzen. Am vergangenen Sonntag fand die mittlerweile 4. Landpartie statt und das Gastgeber-Ehepaar Petra Liehr und Dietrich Lange konnte einen neuen Besucherrekord vermelden. Schätzungsweise an die 1 000 Menschen seien da gewesen. Und das, obwohl die Anreise wegen vorübergehender Straßensperrungen für das große Radrennen erschwert war.

Knapp 40 Ausstellende boten ihre Waren an. Es gab Getöpfertes, Gefilztes, Genähtes, Gestaltetes, Gesundes und Gebrautes. Neu dabei war beispielsweise Edith Söffker. Die Martfelderin verkostete unter anderem kretisches Olivenöl sowie Thymianhonig und hatte gut zu tun. „Die Atmosphäre hier ist klasse“, lobte sie mit Blick auf ihren Stand im weitläufigen Garten des alten Bauernhofes.

Oliven, Öl und Thymianhonig verkostete Edith Söffker an ihrem Stand. © Claudia Schlüter-Ehrecke

Dem schloss sich Felicia Schley aus Syke an, die bereits zum zweiten Mal bei der Landpartie allerlei Gefilztes aus Schafwolle anbot. Wärmende Hausschuhe und kleine Wärmflaschen für die Jackentasche waren bei ihr besonders nachgefragt „Die Besucher wissen Handarbeit zu schätzen“, sagte sie. Mit Senf, Naturseifen, Fermentiertem, Honiglikören, Ziegenwurst und Craft-Bier sowie handgemachten Unikaten aus Holz, Keramik und Wolle war für wirklich jeden Geschmack etwas dabei.

Gefilztes aus Schafwolle hatte Felicia Schley im Angebot. © Claudia Schlüter-Ehrecke

Für angenehme Klänge sorgte die Folkgruppe Sally Gardens. Und wer vom Flanieren eine Pause brauchte, fand vor der Diele ein lauschiges Plätzchen. Für die Kinder wurde Reiten angeboten, und gezogen von einem Trecker gab es Touren im Anhänger quer über das Hofgelände.

Sehr gut nachgefragt waren auch die von Martin Clausen angebotenen Führungen über den Biohof. Auf eigene Faust konnte hingegen das große Gewächshaus erkundet werden. Tomatenfans kamen hier voll auf ihre Kosten. Die vielen verschiedenen Sorten durften ausdrücklich probiert werden.

Zufriedene Gesichter gab es bei den Landpartiegästen und den Gastgebern gleichermaßen. Auch 2024 soll es wieder eine Landluft geben. Vielleicht mit noch ein paar Ausstellern mehr. „Wenn ich mir den Garten so ansehe, dann geht da platzmäßig noch was“, sagte Petra Liehr.