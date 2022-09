Alkoholisiert gegen Baum in Morsum

41-Jähriger bei Unfall schwer verletzt / 1,87 Promille

Bei dem Unfall entstand am Mercedes hoher Sachschaden.

Morsum – Zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person sind gestern gegen 4.20 Uhr Rettungskräfte der Feuerwehr Morsum per Sirene an die Verdener Straße in Fahrtrichtung Morsum gerufen worden. Beim Eintreffen der Löschkräfte bemühte sich laut Sprecher Daniel Koppe der Rettungsdienst, über den Beifahrerraum um den Patienten, der ansprechbar war. Laut Polizei handelt es sich um einen 41-Jährigen aus Blender, der mit seinem Mercedes auf gerader Strecke von der Straße abgekommen war.

Neben der Fahrbahn kollidierte der Wagen mit einem Straßenbaum. Der Mann wurde schwer verletzt.

Die Feuerwehr stellte mit Kameraden aus Thedinghausen und Blender den Brandschutz sicher und sperrte die Unfallstelle für den Verkehr. Zudem wurde der Ort ausgeleuchtet. Die Thedinghauser bargen den Fahrer und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Danach ging es an die ersten Aufräumarbeiten. Nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei konnten sich die Löschkräfte gegen 5.30 Uhr auf den Heimweg machen.

Wie sich herausstellte, war der 41-Jährige mit 1,87 Promille unterwegs. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand hoher Sachschaden. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Er musste seinen Führerschein abgeben.