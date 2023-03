Aktion „Saubere Landschaft“ am 18. März in der Samtgemeinde Thedinghausen

Von: Philipp Köster

Etliche Müllbeutel füllten die Freiwilligen in Morsum im vergangenen Jahr. © Albrecht

Samtgemeinde – Auch in diesem Jahr ist wieder eine Müllsammelaktion entlang der Wege und Straßen in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Thedinghausen geplant, um die Natur vom Wohlstandsmüll zu befreien, der von Einheimischen und Durchreisenden achtlos oder ganz bewusst weggeworfen wurde. Darauf weist Bauamtsleiter Frank Bielefeld in einer Pressemitteilung hin.

Die Räte der Gemeinden Blender, Emtinghausen, Riede und Thedinghausen bitten die Bevölkerung entsprechend, an der öffentlichen Säuberungsaktion teilzunehmen, die am Samstag, 18. März, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr stattfindet. Zu der Veranstaltung sind alle Einwohnerinnen und Einwohner, die ortsansässigen Vereine, Institutionen, Feuerwehren sowie Ratsfrauen und Ratsherren eingeladen.

Wer mitmachen möchte, kann sich an den Treffpunkten (siehe Kasten) unangemeldet einfinden. Für eine bessere Planung bittet Bielefeld aber um eine rasche Anmeldung bei Rathausmitarbeiter Jesse Wieczorek (bevorzugt per Mail an wieczorek@thedinghausen.de).

Der Redaktion vorliegende Mitteilungen von Vereinen und Organisationen weisen auf Details hin. So treffen sich die Mitglieder des Schützenvereins Holtum-Marsch um 9.30 Uhr beim Schützenhaus Jerusalem, um den Unrat an den Wegesrändern zu entfernen. Im Anschluss daran geht es gemeinsam zur Sammelstelle Feuerwehrhaus Einste. Dort gibt es für alle Aktiven (nicht nur Schützen), die in Jerusalem, Einste und Hiddestorf aufgeräumt haben, noch einen Imbiss und Getränke. Der Dorfverein Wulmstorf lädt Freiwillige ein, die Bushaltestelle, etliche Beete und den Spielplatz auf Vordermann zu bringen. Die Saubermänner und -frauen treffen sich um 9 Uhr beim Dörphus, um auszuschwärmen. Zum Abschluss gibt es als kleine Stärkung eine hausgemachte Suppe im Dörphus, teilt der Dorfverein mit. ps/pk

Die Treffpunkte Gemeinde Blender

1. Amedorf, Amedorfer Twachte / An der Brake

2. Blender, Grundschule Blender

3. Einste, Feuerwehrhaus

4. Hiddestorf, Am schwarzen Brett

5. Holtum-Marsch, Schießstand Jerusalem

6. Intschede, Gemeinschaftssportanlage

7. Oiste, bei Clausen

Gemeinde Emtinghausen

1. Emtinghausen, Parkplatz am Kindergarten

Gemeinde Riede

1. Felde, Feuerwehrhaus

2. Riede, Feuerwehrhaus

Gemeinde Thedinghausen

1. Beppen, Schützenhaus

2. Dibbersen, Feuerwehrhaus

3. Eißel, Biohof Böse-Hartje

4. Holtorf, Buswendeplatz

5. Horstedt, Feuerwehrhaus

6. Morsum, Feuerwehrhaus

7. Thedinghausen, Rathaus

8. Werder, bei Dettmar Frese

9. Wulmstorf, am Dörphus