K 9-Erneuerung: Alles ist startbereit

Das ausgefräste Material wird gleich auf den großen Anhänger geblasen (links) und später bei der Fahrbahnerneuerung wieder mit verwendet. Rechtes Bild: So sieht es nach dem Durchfräsen am Kreisstraßenrand aus. Außerdem zu erkennen: Die Bäume blieben unbeschädigt. - Fotos: Laue

INTSCHEDE - Kein Grund zur Panik – obwohl das Schild an der Blender Hauptstraße vor der Landesstraßen-Einmündung die Sperrung der Kreisstraße 9 Intschede-Blender ab 3. Juli ankündigt. Tatsächlich wird wie berichtet aber erst ab Mittwoch „dichtgemacht“.

Die Durchfahrt bis zur Weserquerung über das Intscheder Wehr ist also auch heute noch frei. Alle am Projekt der K 9-Erneuerung Beteiligten sind jedoch startbereit, und die Vorarbeiten liefen unübersehbar schon an.

Aus Rücksicht auf die wetterbedingt bis Dienstag verlängerte Vollsperrung der Ueser Weserbrücken wegen der dortigen Sanierung geht es in Intschede erst einen Tag danach los. Bei einer Doppelsperrung hätten viele, die auf die andere Seite der Weser wollen oder es berufsbedingt müssen, zwischen Verden und Bremen dazu gar keine Möglichkeit mehr gehabt.

Zu den K9-Vorarbeiten zählte das Auffräsen des so genannten Straßenbanketts am Rand der Fahrbahn und das Entfernen der Leitpfosten. Herausgefrästes Material werde bei der Erneuerung wieder verwendet, erläuterte auf Nachfrage Ulrich Fricke, Leiter der Kreis-Straßenmeisterei in Verden. Die Fräs-Stückchen sind zu nutzen beim Aufbau der Frost-Schutzschicht unter dem neuen Asphaltbelag.

Bäume, die die Kreisstraße Blender-Intschede reichlich an beiden Seiten säumen, müssen wegen der großen Sanierung nicht gefällt werden.

Gut 800 000 Euro kostet das Vorhaben auf 2,4 Kilometern zwischen Intscheder Ortsausgang und Einmündung zur Landesstraße in Blender. Nach dem späteren Beginn rechnet Fricke damit, dass nun bis zum 30. statt wie zuvor geplant bis 22. September alles fertig wird. Gesperrt bleibt die Strecke ebenfalls entsprechend länger. Der Radweg darf aber weiter befahren werden. - la