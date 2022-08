70er-Jahre-Feeling rund ums Thedinghauser Rathaus

Die Gebietsreform sorgte für mehr Verbundenheit unter den Gemeinden. © Tausendfreund

Thedinghausen – Die Samtgemeinde Thedinghausen feiert ihr 50-jähriges Bestehen seit der Gebietsreform im Juli 1972. Die Planungen für die Festivitäten am Sonntag, 11. September, ab 11 Uhr im und ums Rathaus laufen auf Hochtouren. Zeitgleich findet der Tag des offenen Denkmals statt, und auch das Team des Klärwerks lädt zum Tag der offenen Tür ein. Die örtliche Kirchengemeinde beteiligt sich in der Zeit von 15 bis 17 Uhr mit einer Veranstaltung auf dem Friedhof.

Um das Jubiläum der Samtgemeinde vorzubereiten, hat sich vor längerer Zeit ein Arbeitskreis mit Vertretern aus Verwaltung und Politik zusammengefunden. Das Gremium hatte sich früh gegen ein Fest im Juli entschieden, obwohl die Samtgemeinde ursprünglich am 21. Juli gegründet worden war. „Wir wollten bereits an diesem Tag das Rathaus öffnen, im Juli waren wir aber mit dem Umbau noch nicht fertig“, erläutert Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz.

Geplant sei nun unter anderem ein Sektempfang. Eingeladen sind dazu auch Zeitzeugen aus dem Gründungsjahr der einzigen Samtgemeinde im Landkreis Verden. „Wir sind aus ursprünglich mehreren Landkreisen, Braunschweig, Verden und der Grafschaft Hoya, zusammengewachsen“, benennt Fahrenholz eine Besonderheit.

Nach dem Empfang wird es in einzelnen Fachbereichen Aktionen geben. Dabei werden alte Filme gezeigt und Bilder aus den 70er-Jahren im Rahmen einer Ausstellung präsentiert. Gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr wird Kaffee und Kuchen angeboten, auf dem Rathausvorplatz gibt es Süßigkeiten, die in der damaligen Zeit üblich waren.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) baut ein Spielmobil auf und in der Scheune werden den ganzen Tag Bands spielen. Außerdem wird es in der Scheune eine Ausstellung des Heimatvereins geben.

Geplant sind Auftritte von Chören, „gerne können sich weitere Gruppen, die sich musikalisch beteiligen wollen, bei uns melden“, fordert Fahrenholz auf.

Auch ein Jubiläumsmagazin mit vielen Fotos aus der damaligen Zeit ist bereits in Arbeit. Auf dem Gelände des Erbhofs wird zeitgleich ein Treffen von Oldtimer-Treckern organisiert, damit sich die Besucher in die damalige Zeit zurückversetzt fühlen.

Die Auszubildenden der Samtgemeinde erarbeiten für den großen Tag eine Klima-Rallye, die im Baumpark stattfinden wird. Um 14 Uhr ist am Erbhof die Siegerehrung des Stadtradelns geplant, außerdem werden kostenlose Führungen durch den Baumpark angeboten. „Wir freuen uns sehr, dass auch viele Vereine, die Feuerwehr und andere sich an der Gestaltung des Tages beteiligen“, berichtet die Bürgermeisterin weiter.

Der erste Teil der Feierlichkeiten bietet bereits ein volles Programm, doch die Initiatoren haben sich noch mehr einfallen lassen: Am Freitag, 16. September, folgt ein zweiter Festtag. Parallel zum Thänhuser Markt, der von Freitag bis Sonntag läuft, wird freitagabends vor dem Edeka-Markt ein Zelt aufgebaut, ab 20 Uhr läuft dort eine 70er-Jahre-Disco. Auf der Party ist eine entsprechende Kostümierung erwünscht, eine Jury wird das beste Kostüm prämieren. „Wir werden in Form einer Sternfahrt mit dem Fahrrad aus den beteiligten Gemeinden anfahren“, kündigt Fahrenholz an.

Eingeplant ist auch der Besuch einer Delegation aus Pratau, der Partnerstadt von Thedinghausen. Der Ortsteil gehört zur Kreisstadt Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt. „Nach der Wende gab es aktive Einsätze und eine Beziehung zwischen den beiden Städten“, so Fahrenholz. Das sei inzwischen etwas eingeschlafen, sie wolle die Tradition jetzt aber wieder aufleben lassen.

Die Gäste bleiben von Freitag bis Sonntag, ein entsprechendes Programm ist ebenfalls bereits in Planung.

Das anstehende Jubiläum soll aber nicht nur einen Rückblick ermöglichen, sondern auch einen Ausblick bieten.

Dafür will die Gemeinde anlässlich der Feierlichkeiten auch den Startschuss zu einer nachhaltigen Jugendbeteiligung geben. Wie diese final aussehen wird, ist noch nicht abschließend geklärt. „Wir haben den Beschluss im Rat schon gefasst, die Ausarbeitung muss aber noch erfolgen“, so Fahrenholz. In anderen Gemeinden gebe es solche Beteiligungen bereits, man werde jetzt noch einmal prüfen, welches Format für die Samtgemeinde das richtige sein wird.

Von Judith Tausendfreund