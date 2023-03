400 Jahre alte Eibe beim Thedinghauser Schloss zählt nun zum Nationalerbe Baum

Ein unscheinbarer Star

+ © Köster Mit rund 400 Jahren ist die Thedinghauser Eibe in der Nähe des Schlosses ein alter Baum – nach menschlichen Maßstäben. Sie kann aber weit mehr als 1000 Jahre alt werden. © Köster

Thedinghausen – Die Deutschen und ihre Bäume! Wer denkt da nicht an alte knorrige Eichen, stämmige Buchen oder große rauschende Tannen? Lassen wir hier mal die abgestorbenen Fichten außer Acht. Es gibt aber auch besondere Bäume anderer Arten. Ein solches außergewöhnliches Exemplar steht in Thedinghausen. Es handelt sich um eine Eibe. Sie ist rund 400 Jahre alt und wächst ganz in der Nähe des Schlosses, das ja bekanntlich ebenfalls rund 400 Jahre alt ist.

Der Dresdner Forstwissenschaftler Roloff hat die Taxus baccata, so der botanische Name der Eibe auf Latein, quasi im Vorbeigehen auf einem Spaziergang entdeckt. Der Professor stammt aus Bremen. Bei einem Besuch in Thedinghausen sei ihm der Uraltbaum aufgefallen, berichtet Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz, die zugibt, dass ihr der Baum, der zwischen Schloss und Landesstraße steht und gut vom kleinen Durchgang bei der Rechtsanwalts- und Notarpraxis von Hollen aus zu sehen ist, vorher nicht als etwas Besonderes in Erscheinung getreten ist. „Ich dachte, das ist ein sehr großer Strauch.“ Kein Wunder, werden Eiben doch in der Gartengestaltung meist als immergrüne Hecken angepflanzt.

+ Eiben-Check: Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz und Dendrologe Prof. Andreas Roloff. © Samtgemeinde Thedinghausen

Ende Januar hat Roloff mit Verwaltungschefin Fahrenholz, Samtgemeinde-Baumexpertin Perdita Fricke und Imke Meyer, Leiterin der Tourist-Info im Schloss, den Baum noch mal genauer unter die Lupe genommen.

Für den Forstbotaniker und Dendrologen Roloff ist die Eibe nun aber derart hervorhebenswert, dass er sie mit dem Kuratorium Nationalerbe, einer Einrichtung der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, in die Liste der 100 schützens- und erhaltenswerten Bäume aufnimmt. Bislang umfasst diese Liste deutschlandweit 28 Gehölze, drei davon stehen in Niedersachsen.

„Wir haben für solche alten Bäume eine hohe Verantwortung, sie sind ein wichtiger Lebensraum, und wir müssen alles daran setzen, sie der Nachwelt zu erhalten“, wird Prof. Roloff in einer Pressemitteilung von Perdita Fricke zitiert. Infrage kommen demzufolge Bäume, die schon einen Stammumfang von mindestens vier Metern in 1,3 Meter Höhe haben und möglichst mehr als 400 Jahre alt sind.

Mit der Aufnahme der Thedinghauser Eibe in die Top 100 alter Bäume in Deutschland sei zugleich ein Bedeutungsgewinn für den Ort und die Samtgemeinde verbunden, ist man sich im Rathaus sicher: „Es ist eine herausragende Auszeichnung und sehr bereichernd, einen so wertvollen und einzigartigen Baum im Eigentum zu wissen.“ Die Attraktivität des Areals mit Renaissanceschloss und Baumpark werde noch einmal gesteigert.

Fristete die Eibe vor der Roloffschen Entdeckung noch ein Schattendasein, wird sie nach einer ausführlichen Zustandsbeschreibung die nächsten mindestens 400 Jahre ein bisschen mehr betüddelt. Eiben können durchaus 1500 Jahre alt und älter werden.

Die Ausrufung als Nationalerbe-Baum soll am 18. August im Beisein von Professor Andreas Roloff und dem niedersächsischen Umweltminister Christian Meyer erfolgen.

Von Philipp Köster