400 Jahre alte Eibe am Schloss Erbhof wird zum Nationalerbe-Baum ausgerufen

400 Jahre alte Eibe am Schloss Erbhof wird am Freitag zum Nationalerbe-Baum ausgerufen

+ © Christian Walter Die Eibe am Erbhof ist so alt wie das Schloss – rund 400 Jahre. Mit wie vielen Jahren die Rose im Vordergrund aufwarten kann, ist nicht genau überliefert. Es dürfte sich vielleicht so um ein Prozent der Zeit drehen. © Christian Walter

Der rund 400 Jahre alten Eibe am Schloss Erbhof wird am Freitag eine besondere Ehrung zuteil: Bei einer Feierstunde mit Polit-Prominenz wird das stolze Gehölz zum Nationalerbe-Baum ausgerufen.

Der 30-jährige Krieg in Europa dauerte gerade erst fünf Jahre an, William Shakespeare war vor wenigen Jahren gestorben, Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi noch lange nicht auf der Welt. Bis zur Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten sollte es noch rund anderthalb Jahrhunderte dauern, da wurde im heutigen Thedinghausen ein Schloss erbaut – und an dessen Seite eine Eibe gepflanzt.

Schloss Erbhof und der Baum neben dem Barock-Bau sind somit rund 400 Jahre alt. Und dem Baum wird nun die besondere Ehre zuteil, vom Verein Deutsche Dendrologische Gesellschaft zum Nationalerbe-Baum von Deutschland ausgerufen zu werden. Der dortige Forstwissenschaftler Professor Andreas Roloff hatte die Eibe und ihr stolzes Alter eher zufällig bei einem Besuch in Thedinghausen entdeckt (wir berichteten). Nationalerbe-Bäume gibt es schon oder bald in der gesamten Republik lediglich 30. In Niedersachsen ist die Thedinghauser Eibe erst das vierte Gehölz, das in diese illustre Gesellschaft aufgenommen wird. Mit einer Feierstunde samt Polit-Prominenz wird die Ausrufung am Freitag zelebriert (siehe unten stehende Infos).

+ Anke Fahrenholz und Professor Andreas Roloff begutachten die alte Eibe, die nun in die Top 100 alter Bäume in Deutschland aufgenommen wird. © Samtgemeinde Thedinghausen

„Es ist eine herausragende Auszeichnung und sehr bereichernd, einen so wertvollen und einzigartigen Baum im Eigentum zu wissen“, hatte Samtgemeinde-Baumexpertin Perdita Fricke zu Jahresbeginn die Bedeutung der alten Eibe für das geschichtsträchtige Gelände rund um das Schloss Erbhof mit dem Baumpark nebenan kommentiert – passender könnte ein Umfeld für einen Nationalerbe-Baum ja kaum sein.

Anlässlich der offiziellen Ausrufung der alten Eibe am Schloss Erbhof als Nationalerbe-Baum von Deutschland lädt die Samtgemeinde Thedinghausen die Öffentlichkeit für Freitag, 18. August, um 13.30 Uhr zur Feierstunde mit musikalischer Umrahmung am Baum ein, der nordwestlich vom Schloss steht. Grußworte werden neben Professor Andreas Roloff (Leiter Kuratorium Nationalerbe-Bäume in der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft) auch Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz, Landrat Peter Bohlmann und Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer sprechen. Danach wird es eine kurze Projektvorstellung mit einer Laudatio auf die Eibe geben und es wird eine Tafel mit Informationen enthüllt. Anschließend wird die Samtgemeinde einen Imbiss mit Getränken vorbereitet haben. „Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten bei Zusage um Mitteilung der Personenzahl an die Samtgemeinde Thedinghausen, per E-Mail an eibe@thedinghausen.de oder per Telefon unter den Nummern 04204 / 8854 und -8862“, teilt die Verwaltung mit. Parkplätze stehen am Schloss zur Verfügung. Mehr zum Baum, zur Initiative und zum Verein Deutsche Dendrologische Gesellschaft gibt es zudem online unter www.nationalerbe-baeume.de.