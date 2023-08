39 Bäume weichen in Emtinghausen-Bahlum für Windpark in Süstedt

Von: Philipp Köster

Teilen

Zeit ist relativ: In Sekundenschnelle kappt die Säge jahrzehntealte Bäume in Bahlum an der L 354. © Köster

Bahlum – Günther Wichmann bezeichnet sich selbst aktuell als „Bürger in Wut“. Wütend macht den Bahlumer das, was er seit Montag in der Nähe seines Hauses an der Landesstraße 354 von Thedinghausen nach Syke mitansehen muss. Entlang der Kurven der Syker und später Gödestorfer Straße ab etwa 1,5 Kilometer vor der Grenze zum Landkreis Diepholz werden vornehmlich Eichen gefällt.

„Die sind bestimmt 100 Jahre alt“, schätzt Wichmann.

Der Bahlumer hat herausgefunden, dass die Bäume für Großtransporte von Windradelementen gefällt werden müssen, die für den entstehenden Windpark Süstedt benötigt werden. Für Günther Wichmann ist die Entnahme der jahrzehntealten CO2-Binder und Sauerstoffspender für die Windenergie ein Widerspruch. Er fragt sich, wer das genehmigt hat und warum es nicht andere Mittel und Wege für den Transport gibt. Als Privatmann sei es nicht so einfach, Bäume auf dem eigenen Grund zu entnehmen. Als er eine Eiche habe fällen wollen, sei ihm das vom Landkreis untersagt worden.

Zudem sei die jetzige Maßnahme nicht angekündigt worden. Auch die Ratsleute hätten erst am Sonnabend davon erfahren. Der stellvertretende Bürgermeister Harald Hemmje (Grüne) kritisiert diesbezüglich die „schlechte Kommunikation. Das muss man vorher machen“.

Die Sperrungshinweisschilder vom Wochenende habe Wichmann mit dem Radrennen am Sonntag in Beziehung gesetzt. Erst als ihn die Enkel auf rote Markierungen an den Bäumen hingewiesen hätten, schwante ihm Böses.

In der Tat werden entlang der Strecke 39 Bäume gefällt, zumeist Eichen. Sie sind in der Regel zwischen 60 und 80 Jahre alt, es gibt aber auch einige ältere Exemplare, die weichen müssen.

„Das war nicht unser Ziel, die Bäume zu entnehmen, aber es ist die einzige Möglichkeit“, sagt Söhnke Schierloh, Inhaber des Bruchhausen-Vilser Windanlagenprojektierers Schierloh Engineering. Die Rotorblätter für die im Windpark Süstedt entstehenden Windkraftanlagen seien 80 Meter lang. Inklusive der Zugmaschine des Großtransportes würde eine Gesamtlänge von 105 Metern erreicht – zu lang für die besagten Kurvenverläufe an der Landesstraße. Zwei Jahre habe seine Firma gemeinsam mit dem Windradhersteller Enercon, der die für die vielen Großtransporte erforderlichen Genehmigungen bei Bund (Autobahn), Ländern, Landkreisen und Kommunen einholt, nach Alternativen für den Transport gesucht. Die Blätter hätten aber nicht aus Richtung Syke angeliefert werden können.

Laut Felix Rehwald, Pressesprecher von Enercon, ist eine Anlieferung aus der Luft nicht möglich. Die Generatoren und Rotorblätter seien dafür zu breit und auch zu schwer. „Selbst wenn das technisch mit einem Hubschrauber ginge, wären zu wenige verfügbar.“

Als Kompensation müssen die Firmen Enercon und Schierloh Ausgleichspflanzungen im Verhältnis 4:1 vornehmen. Und immerhin werde die Zuwegung und der Ablageplatz am Gödestorfer Damm in Syke außer für die 15 geplanten in Süstedt auch gleich für den Wachendorfer Windpark mitgebaut.

Um auf Günther Wichmanns Frage zurückzukommen, wer das genehmigt habe: Auch das ist angesichts des komplexen Beteiligungsverfahrens etlicher Behörden gar nicht so leicht zu beantworten. Die Landesstraße 354 gehört – wie der Name schon sagt – dem Land. Die Pressestelle der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover klärt nach einigem eigenen Rechercheaufwand auf: Auftraggeber ist die Bremer Firma PF Protec. Die habe in enger Abstimmung mit der Straßenmeisterei Oyten und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Transport und Fällung geplant. Gesammelt wurde das Projekt mit den nicht negativen Stellungnahmen aller beteiligten Bedenkenträger bei der Landesbehörde in Hannover, genehmigt hat es deren Geschäftsstelle in Verden.

Die Fällung übernimmt die Firma Palme Treeworks aus Hagen im Bremischen.

Von Philipp Köster