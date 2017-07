250.000 Bienen in Thedinghausen vorsätzlich getötet

Thedinghausen - Mehrere Bienenvölker sind im Bereich Thedinghausen mutmaßlich vorsätzlich getötet worden. Insgesamt verendeten an den vergangenen Tagen 250.000 Tiere.

Imker hätten den Fund am Sonntag gemacht, heißt es in einer Polizeimitteilung. Am Sodenstich stellten sie den Tod von insgesamt sechs Bienenvölkern fest.

Sowohl den natürlichen Tod als auch eine fahrlässige Vergiftung durch die Landwirtschaft können ausgeschlossen werden. Den Imkern entstand ein Schaden von 1200 Euro.

Hinweise auf die Tat erbittet die Polizei in Thedinghausen unter der Telefonnummer 04204/402.

ml