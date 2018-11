Unfall in Werder: 25 .000 Euro Schaden

Beteiligte weitgehend unverletzt

+ © Sperling Nach dem Auffahrunfall gestern Mittag im Bereich des Deichscharts in Werder waren sowohl der BMW als auch der VW-Bus nicht mehr fahrbereit. © Sperling

Thedinghausen-Werder - Ein 26-jähriger BMW-Fahrer aus Verden samt Beifahrerin war am Freitagmittag auf der Landesstraße 156 (Achimer Landstraße) in Richtung Ueser Brücke unterwegs und wollte dabei an der Einmündung zum Klärwerk in Eißel nach links abbiegen.