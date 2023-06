22 Jugendliche der Gudewill-Schule Thedinghausen erweitern in London ihren Horizont

Vom Dorfkind zum metropolitan citizen

+ © GDWS Gruppenbild vor der Tower Bridge: (hintere Reihe v.l.) Oskar Stelljes, Mitjan Prcani, Karina Schröder, Sonka Niemann, Pia Hackmann, Cathleen Bielefeld, Martin Brinkmann, Fynn Huhs und Luca Huhnd; (Mitte v.l.) Corinna Grey, Rieke Stadtlander, Nola Kothe, Nele Seefeld, Jeremia Schöpplein, Thor Steeneck, Lenny Zenker und Mika Pesendorfer; vorn v.l. Lisa Voigt, Helin Senci, Emilia le Guernec, Celina Viohl, Anna Struckhoff, Luisa Wilpert und Clara Lewinski. © GDWS

Thedinghausen / London – 22 Jugendliche aus den Jahrgängen 8 bis 10 der Gudewill-Schule verbringen in dieser Woche eine fünftägige Studienreise in London. Von einer günstigen Unterkunft im Herzen Londons aus widmen sich die Schülerinnen und Schüler laut Englischlehrer Martin Brinkmann den Sehenswürdigkeiten von Big Ben bis London Bridge, wandern auf den Spuren von Shakespeare im Globe Theatre, besuchen das National Science Museum und tauchen ins Londoner Leben mit Shopping, Straßenmusik und Streetfood ein.

„Die Sightseeingtouren werden zum großen Teil zu Fuß zurückgelegt, um die Stadt auch wirklich hautnah zu erleben. Dies hinterlässt natürlich Spuren bei den Jugendlichen“, berichtet Brinkmann. Er zitiert Schülerin Nola: „Wir sind in den ersten drei Tagen 42 Kilometer durch die Stadt gelaufen – mir brennen die Füße!“

Die Reise hat den Horizont der Jugendlichen schnell erweitert. Das „Dream Team London“, wie die zweite begleitende Lehrkraft Corinna Gray die Reisegruppe bezeichnet, sei einen großen Schritt gegangen vom Dorfkind zum metropolitan citizen. „Jede und jeder macht hier ganz individuelle neue Erfahrungen, die das persönliche Leben bereichern“, schwärmt Brinkmann. So fühle sich Rieke inspiriert, nach der Schule eine Zeit im Ausland zu leben. Und Anna habe gelernt, ihre Angst vor der Kommunikation auf Englisch abzulegen. „Ob an der U-Bahnstation oder im Globe Theatre, wo immer etwas gefragt werden muss, ist sie die Erste, die sich in der Fremdsprache erfolgreich ausprobiert“, so Brinkmann.

Nele indes hat Brinkmann zufolge einen kleinen Kulturschock. Sie habe gesehen, dass die Obdachlosen EC-Kartenlesegeräte mit voreingestellten 2,5 Pfund hätten. Und dass es auch zu Hause schön ist, habe Lisa beim Fahren in einer komplett vollgestopften U-Bahn zur Rushhour festgestellt. ps/pk