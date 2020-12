18-Jähriger mit Schutzengel unterwegs

Thedinghausen – Glück im Unglück hatte ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonnabendnachmittag in Thedinghausen. Mit einem Schutzengel sei er unterwegs gewesen bestätigt auch die Polizei.

Der Fahranfänger war der Mitteilung zufolge gegen 15.15 Uhr auf der Thedinghauser Straße in Donnerstedt in Fahrtrichtung Riede unterwegs, als das Verhängnis seinen Lauf nahm. Der Wagen kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend krachte das Fahrzeug mit offenbar hoher Geschwindigkei frontal in einen Baum. Der 18-Jährige, der allein in dem Auto saß, wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise sei er nach jetzigem Kenntnisstand mit lediglich leichten Verletzungen davongekommen. Das Fahrzeug hingegen sei der Kategorie Totalschaden zuzuordnen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste zudem die Untere Wasserbehörde zur Unfallaufnahme hinzugezogen werden.