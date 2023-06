Testweise Verzicht auf Pflanzenschutzmittel in Westen

Von: Henning Leeske

Landwirte aus ganz Niedersachsen kamen nach Westen, um die ersten Ergebnisse der Betriebe zu begutachten. © Leeske

Insektenvielfalt im Ackerbau: Westener Betriebe sind Teil eines bundesweit einzigartigen Projekts.

Westen – Neue Wege im Ackerbau geht das Projekt Finka (Förderung von Insekten im Ackerbau). Die zwei Betriebe Michael Kappel und Heinrich Müller aus Westen mischen bei dem bundesweit einzigartigen Projekt ordentlich mit und setzen so neue Maßstäbe, auch in Hinblick auf die Herausforderungen des Klimawandels.

In ganz Niedersachsen arbeiten 60 Landwirte von konventionellen und ökologischen Betrieben in diesem Projekt zusammen. Voneinander und miteinander lernen, davon lebe Finka, hieß es jetzt bei einem Ortstermin in Westen. Gewissermaßen als Tandem testen die Betriebe gemeinsam, wie der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel in der Praxis möglich ist. Ackerbegleitpflanzen und die Insektenvielfalt sollen so auf den Flächen gefördert werden. Dabei soll aber auch ein wirtschaftlicher Ertrag mit der gewünschten Hauptfrucht erzielt werden. Unterstützt werden die Landwirte dabei vom Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen aus Visselhövede.

Ein Mittel beim Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz sei die schonende mechanische Bodenbearbeitung. Bei der Feldrundfahrt in Westen mit anderen Teilnehmern von Finka aus dem ganzen Land wurden Kulturen mit weißer Lupine, Ackerbohnen und Raps sowie Wintererbse besichtigt.

Heinrich Müller stellte erste Ergebnisse bei der Lupine vor, die er in seinem konventionellen Betrieb kultiviert. Nur mit der mechanischen Bodenbearbeitung habe er die Melde als Beikraut relativ gut in Schach halten können und ist für die Ertragsaussichten durchaus zuversichtlich. Die Lupine sei in Zukunft ein interessanter Eiweißlieferant für das Futter der Tierhaltung. Dafür sei jedoch laut anwesendem Milchviehalter Holger Meier aus Kirchlinteln eine signifikante Menge notwendig, um die Ernährung der Milchkühe langfristig umzustellen. So könnte das wichtige Eiweiß im Tierfutter zukünftig sogar direkt aus der Region kommen. In diesem Zusammenhang wies Michael Kappel auf seine Versuche im Anbau von Sojabohnen hin.

Zur Messung des Erfolgs hinsichtlich der Biodiversität durch die Maßnahmen setzen die Experten vom Kompetenzzentrum Ökolandbau gleich mehrere Mittel, wie Kameras oder verschiedenfarbige Trichter ein. Zudem steht eine Nisthilfe für Wildbienen mitten in den Lupinen, weil diese Insekten eine Reichweite von 750 Metern rund um ihren Stock hätten.

Die Berufskollegen waren auf der Fläche mit der Ackerbohne beeindruckt, dass nur mit Striegeln und Hacken die Ackerwildkräuter so stark reguliert werden konnten. Die häufige mechanische Bodenbearbeitung vertrage die Ackerbohne durch ihre tiefen Wurzeln sehr gut. „Das ist eine sehr robuste Pflanze. Sie verzeiht viel“, sagte Kappel. Ein weiterer Vorteil des flachen Striegelns und Hackens sei, dass der Boden darunter besser die Feuchtigkeit halten könnte.

Der Acker mit Wintererbse und Bioraps sorgte für Aufsehen unter den Besuchern, weil Raps in Bioqualität in Deutschland sehr rar ist. Die erwarteten 1,2 bis 1,5 Tonnen Ernte pro Hektar dieser wertvollen kleinen schwarzen Kügelchen für das begehrte Rapsöl stimmte die Landwirte zuversichtlich. So sei es möglich Artenvielfalt und wirtschaftlichen Erfolg in der Landwirtschaft zu vereinen.

Die 30 Betriebspaare werden im Finkaprojekt noch bis Ende 2025 intensiv zusammenarbeiten und sich schon während dieser Zeit regelmäßig unter wissenschaftlicher Anleitung fachlich austauschen. Im Zuge dessen werden auch wissenschaftlich belastbare Ergebnisse zu den Auswirkungen auf die Insektenvielfalt und die Ackerbegleitflora ermittelt.