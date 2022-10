Arbeitsseminar im Verdener Sachsenhain: Es gibt viel zu tun

Von: Christel Niemann

Teils werden die Teilnehmer mit dem Trecker zu ihrem Arbeitseinsatz chauffiert. © Niemann, Christel

27 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 18 und den Dreißigern krempeln seit dem vergangenen Freitag die Ärmel auf, um auf dem Jugendhof Sachsenhain für Ordnung zu sorgen. Dahinter steht ein Arbeitsdienst mit langjähriger Tradition: Bereits seit 1964 führt der Landesjugenddienst dort jeweils während der Oster- und Herbstferien mehrtägige Arbeitseinsätze durch, bei denen teils umfangreiche Naturpflege- und Instandhaltungsarbeiten auf dem Programm stehen.

Verden – „Bislang ist das Arbeitsseminar nur ein einziges Mal ausgefallen und das war wegen Corona“, erzählt Diakon Oliver Fruth-Schünemann, Referent für evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit.

Es ist auch diesmal ein buntes Völkchen, dass sich zum Arbeiten auf dem Jugendhof trifft. Manche gehen noch zur Schule, andere studieren und wieder andere stehen mittendrin im Berufsleben und haben sogar Urlaub genommen, um sich gemeinsam mit Gleichgesinnten ehrenamtlich zu engagieren. Denn es gibt viel zu tun, wie Fruth-Schünemann unterstreicht. Das Jugendhof-Gelände ist schließlich riesig. „Wir kümmern uns in erster Linie um die Instandsetzung von Wegen und Gebäude und führen diverse Reparaturen oder Aufforstungsarbeiten aus“, nennt Jendrik Schemmel, den aber alle „Tante Tilly“ rufen, Beispiele der Aktivitäten.

Kranke Bäume müssen weichen

Die Arbeit gehe jedenfalls nicht aus. Auch kranke Bäume bereiten den Teilnehmern Sorge. Einige müssen gefällt werden, was erneut mithilfe von Familie Müller geschieht, die nicht nur tatkräftig mit anpackt, sondern auch Fahrzeuge und Maschinen zur Verfügung stellt, damit die Arbeiten bewerkstelligt werden können. Den größten Brocken an Arbeit, die einer der Trupps zu bewältigen hat, ist allerdings die Reparatur der Brücke in unmittelbarer Nähe zur Storchenstation. „An der Brücke sind mehrere Bohlen abgängig, die unbedingt ausgetauscht werden müssen. Die Maßnahme ist besonders wichtig und dringlich, weil sie der Verkehrssicherheit dient“, wie Fruth-Schünemann und Schemmel erklären.

„Wir kümmern uns aber nicht ausschließlich um Bestehendes“, sagen sie. Es entstehe auch Neues, wie unlängst die Grillhütte, die bei einem der letzten Arbeitsseminare gebaut wurde und inzwischen bei den Jugendhofgästen ein beliebter Treffpunkt sei.

Alte Hasen und Neulinge lernen voneinander

Im Gespräch mit dem Diakon wird die eigentliche Intention des Einsatzes deutlich, die auf den ersten Blick zunächst nicht erkennbar ist. Sie liegt im Miteinander von „Alten Hasen“ und „Neulingen“ die voneinander lernen und sich ergänzen oder in den vielen Gesprächen, die hier geführt werden. Und fragt man die Teilnehmer, warum sie sich hier engagieren, lautet die Antwort: „Weil es riesigen Spaß macht“, sagt Beeke Holste, die aus Uelzen kommt. Seit 2018 ist sie regelmäßig dabei und sie verrät, dass sie dabei auch ihren Freund kennengelernt hat. „Außerdem liebe ich Fachwerkhäuser, mag die besondere Atmosphäre, die hier herrscht und finde das gemeinsame Arbeiten einfach super.“ Fynn Großmann aus Schaumburg ist erstmals dabei. „Ich habe davon gehört und wollte es mal ausprobieren. Ich möchte helfen und dabei Spaß haben und beides trifft zu.“