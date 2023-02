Tankstellenüberfall an Stadionkreuzung: 24-Jähriger gefasst

Am vergangenen Sonnabend überfallen: Tankstelle in Kirchlinteln. © Privat

Verden – Es war der neunte Tankstellenüberfall innerhalb von 14 Monaten im Raum Verden. Am Sonntagabend zur besten Tatortzeit, um genau 20.15 Uhr, raubte ein zunächst unbekannter Täter die Score-Station an der Stadionkreuzung in Verden aus. Einen Tag später klickten die Handschellen.

Gestern nahm die Polizei Verden einen dringend tatverdächtigen 24-Jährigen fest. Nach ihm wurde mit einer ähnlichen Beschreibung gesucht, die schon nach dem Überfall am vergangenen Sonnabend, auf eine Tankstelle in Kirchlinteln, herausgegeben wurde.

Ersten Informationen der Polizei zufolge bedrohte der Täter Sonntagabend eine 20 Jahre alte Mitarbeiterin im Verkaufsraum und erbeutete Bargeld. Der Täter flüchtete unerkannt in Richtung Anna-Wöbse-Straße. Die Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt. Der Unbekannte wurde als männlich und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Bekleidet sei er mit einem roten Pullover und darüber einer dunklen Steppweste, ferner mit einer dunklen Jogginghose. Im Gesicht trug er eine helle FFP2-Maske. Eine Beschreibung, die so auch die Mitarbeiterin der Esso-Tankstelle in Kirchlinteln herausgab, die wie berichtet am Sonnabend Opfer eines Überfalls wurde. Ein Polizeisprecher erklärte, gegenwärtig werde ermittelt, ob der 24-Jährige auch für die zweite Tat in Frage komme.

Die Polizei hatte schon Sonntagabend umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, konnte den Täter jedoch nicht feststellen. Noch am Abend führte die spezialisierte Tatortgruppe eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch. Nach intensiver Ermittlungsarbeit des Zentralen Kriminaldienstes Verden konnte der 24 Jahre alte Mann gestern festgenommen werden, gegen den sich die Ermittlungen nun richten. Die Polizei sucht weiterhin unter 04231/8060 nach Zeugen.

Am Sonntagabend überfallen: Die Tankstelle am Stadion. Ein 24-Jähriger wurde als tatverdächtig festgenommen. © Privat