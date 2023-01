Tankstellenräuber in Verden gefasst und geständig

Von: Markus Wienken

Der Überfall auf die Tankstelle am Berliner Ring ist aufgeklärt, ein 28-Jähriger sitzt in Haft. © wienken

Verden – Das ging vergleichsweise schnell: Nur wenige Tage nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle am Berliner Ring klickten am Donnerstag die Handschellen, konnte der Täter von der Polizei dingfest gemacht werden. „Es handelt sich dabei um einen 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Verden“, teilte Polizeisprecher Hendryk Niebuhr gestern auf Anfrage mit. Der Täter, auch das bestätigte die Polizei, habe den Überfall bereits zugegeben und sei geständig.

Unmittelbar nach dem Überfall am Freitagnachmittag hatte der Zentrale Kriminaldienst Verden seine Arbeit aufgenommen, rund um den Tatort am Berliner Ring und im angrenzenden Wohngebiet umfangreich Spuren gesichert. Es war gegen 16 Uhr als der Mann, maskiert und dunkel gekleidet, den Raum der Tankstelle „tankpoint“ am Berliner Ring betreten, die Kassiererin bedroht und von der 60-jährigen Frau die Herausgabe von Bargeld erzwungen hat. Über Art und Weise der Bedrohung, ob eine Waffe im Spiel war, könnten noch keine Angaben gemacht werden, so Niebuhr. Er verwies auf „ermittlungstaktische Gründe“. Nachdem die Kassiererin das Geld herausgegeben hatte – auch über die Höhe der Summe gibt es keine Angaben – flüchtete der Täter mit der Beute auf einem Stichweg, parallel zur Tankstelle. Die schmale Verbindung nur schlecht einsehbar, verschwand er daraufhin im Wohngebiet an der Straße Am Meldauer Berg. Ab da wurde er – zunächst – nicht mehr gesehen. Wie der Mann den Tatort verlassen hat, ob mit Fahrzeug oder weiter zu Fuß, auch das ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Beschreibung des Täters im Nachhinein eher vage, müsste jedoch die grüne Hose aufgefallen sein, die der Mann bei der Tat getragen haben soll.

Die Mitarbeiterin der Tankstelle wurde bei dem Raubüberfall körperlich nicht verletzt, hatte die Polizei weiter mitgeteilt. Unmittelbar nach dem Überfall waren sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ausgelöst worden. Die intensiven Ermittlungen hätten letztendlich zur Verhaftung geführt, so Polizeisprecher Niebuhr.

Durch die Staatsanwaltschaft Verden wurde gegen den vermutlichen Täter ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt, der daraufhin von einem Ermittlungsrichter erlassen wurde. Der 28-Jährige sitzt mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt.

Die Tat am vergangenen Freitag reiht sich ein in eine ganze Serie von mittlerweile fünf Raubüberfällen innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten auf Tankstellen im Verdener Stadtgebiet. Dass der jetzt gefasste Mann allerdings in Verbindung zu den vorigen Straftaten steht, schloss die Polizei aus. „Nach derzeitigem Stand kommt der 28-Jährige für weitere Tankstellenüberfälle als Täter nicht in Betracht“, so Polizeisprecher Niebuhr. Die Ermittlungen dauerten aber an. mw