Südafrika hat beim Chor des Verdener Domgymnasiums tiefe Eindrücke hinterlassen

Verden – Ungewöhnliche Töne in Südafrika: Auf seiner Reise zum Südzipfel des Kontinents hat der Kammerchordes Verdener Domgymnasiums bei vielen Konzerten auch das Niederdeutsche Lied „Dat du min Leevsten büst“ angestimmt. Das war aber natürlich nur einer von unzähligen Höhepunkten in diesen drei Wochen. In der vollbesetzten Schulaula blickte das Ensemble mit einem musikalischen Reisebericht darauf zurück.

Von zahlreichen Fotos untermalt und flankiert von vielen, vor allem afrikanischen Liedern, berichteten die Sängerinnen und Sänger stimmungsvoll von den Stationen der Reise. Von unterschiedlichen Chören, die sie erlebt haben und verschiedenen Chorleitern mit denen sie zusammenarbeiten konnten.

„Es waren erfüllende Erfahrungen und eine besondere Welt in einem besonderen Land“, machte die Leiterin des Kammerchors, Vanessa Galli, gleich zu Beginn der Veranstaltung deutlich. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Schulleiter Michael Spöring hat sie die Chorreise begleitet und das Vorhaben maßgeblich angeschoben. Mehrfach sollte das an diesem Abend mit Anerkennung erwähnt werden. Angesichts von Corona seien dazu Hartnäckigkeit und Optimismus nötig gewesen.

„Fantastische Landschaften, wilde Tiere, Sonnenschein, wogende Ozeane und die vielfältigen und einzigartigen Menschen, waren unsere Begleiter auf dieser Reise“, berichteten die Teilnehmer mit Begeisterung, die abseits der konzertanten Begegnungen von der Einzigartigkeit und Vielfalt Südafrikas beeindruckt waren. Untermalt von Fotografien erzählten und schwärmten sie von gewaltigen Bergketten, malerischem Stränden, schroffen Klippen, dem Besuch von Straußenfarm und Tropfsteinhöhle inklusive eines kleinen spontanen Konzerts, von afrikanischen Dörfern, der atemberaubenden Tierwelt in den verschiedenen Nationalparks. Auch von der Wanderung über den Klippenweg zum Kap der guten Hoffnung, auf der sich ihnen das Land abermals von seiner schönsten Seite zeigte. Und von den Menschen unterschiedlicher Herkunft. Ob Kapstadt oder die Tour entlang der vielbefahreren Garden Route oder die Safari in einem der Nationalparks, die Chorreise hat ihnen ein ganzes Paket an Eindrücken und unvergessliche Erlebnisse beschert.

Für den Chor des Domgymnasiums war es vor allem aber interessant, andere Chöre und deren Leitungen zu treffen. Hierfür war reichlich Gelegenheit und vieles, so Galli, ,,hat sich für uns ganz spontan und oft auch völlig unerwartet ergeben“. Und sie hatten von einer Fülle von Kontakten zu berichten, die ihnen von Begegnungen mit der traditionellen afrikanischen Musik in besonderer Erinnerung geblieben sind.

Eine besonders bewegende Erfahrung schilderten sie vom Besuch einer Schule in einem der Townships, wo die Menschen unter einfachsten Bedingungen wohnen. „Das hat uns aus der Komfortzone hinaus katapultiert“, resümierte eine Schülerin. Doch nach dem Kennenlernen der einzelnen Klassen, Schüler und Lehrer sei es für den Kammerchor ein wunderbares Erlebnis gewesen, mit den dortigen Schülern gemeinsam zu singen. Die überschäumende Sangesfreude der Township-Kids gehört daher zu ihren besonders intensiven Reiseerinnerungen.

Gleiches gilt für den wieder verstärkten Kontakt zu der langjährigen Partnerschule des Domgynasiums, der Bhekabantu Secondary School in der Provinz Kwazulu. „Anfangs war die Sprache ein Problem, das wir etwas unterschätzt hatten, aber es dauerte gar nicht lange und es war gemeinsamer Gesang zu hören“, erinnerte Svea an diesen Punkt der Reise.

Auch Michael Spöring freute sich, dass es gelungen ist, dem auch wegen der Pandemie eingeschlafenen Kontakt zu der Partnerschule neuen Schub zu verleihen. So hätten die Schüler bereits eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen und erste gemeinsame Projekte seien auch schon geplant.

Und was bleibt jetzt in besonderer Erinnerung? „Das die Menschen, gleich unter welchen Bedingungen sie auch leben, nie ihre gute Laune oder die Liebe zur Musik verlieren, dass wir intensive menschliche Erfahrungen machen durften, dass uns so viele unterschiedliche Menschen mit großer Offenheit begegnet sind und natürlich die Buntheit und Vielfalt der afrikanischen Kultur; allem voran ihre Musik“, wurde beispielhaft genannt.

Am Ende des rund zweieinhalbstündigen offiziellen Teils feierten Sänger und Besucher gemeinsam. Die Schule wurde offiziell als Teil des Netzwerkes Niedersächsische Schulen MIT Afrika ausgezeichnet. Als eine von 63 Einrichtungen hat sie jetzt die Plakette, die Tobias Rusteberg an Schulleiterin Dorothea Blume überreichte. Rusteberg hat dieses Netzwerk ins Leben gerufen und so interessierte Schulen miteinander verbunden.

Grundgedanke des Oberstudienrats ist, so sagte er, dass alle Schulen im Lande, die eine Schulpartnerschaft mit Afrika haben, eine Plattform bekommen, über die sie sich austauschen und vernetzen können. nie

