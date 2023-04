Flohmarkt-Schlussstrich am Verdener Kreishaus

Von: Wiebke Bruns

Lockte auch im vergangenen Jahr viele Besucher: Der Flohmarkt am Kreishaus. Jetzt droht das Aus. © Wiebke Bruns

Jahrelang war der Flohmarkt am Verdener Kreishaus der Renner....nun steht die Verkaufsfläche letztmals am 13. Mai zur Verfügung...es wird gebaut...und nun?

Verden – Auf dem Warwickplatz an der Lindhooper Straße wird, wie bereits berichtet, eine Rettungswache gebaut. Damit steht die Fläche am Sonnabend, 13. Mai, zum letzten Mal für den Verdener Frühjahrsflohmarkt zur Verfügung. Ob es die traditionelle Veranstaltung weiterhin geben wird, ist unklar. Wenn, dann braucht es neue Organisatoren, denn mit dem Wegfall der Veranstaltungsfläche ist auch für den Förderverein der Fußballjugend im TSV Dauelsen Schluss.

Früher erstreckte sich die Trödelmeile von der Ostertorstraße über den Johanniswall bis zum Gebäude der Verdener Aller-Zeitung und von dort durch die Fußgängerzone bis zum Dom. Dann sparte die Stadt die Traditionsveranstaltung ein. Sie sollte raus aus der Innenstadt. Das neue Konzept sah zudem neue Veranstalter vor.

2006 hatte eine damalige 12. Klasse des Fachgymnasiums Wirtschaft an den Berufsbildenden Schulen Verden die Planung und Durchführung übernommen. Seitdem können private Anbieter ihren Trödel im Frühjahr auf den Parkflächen der Kreisverwaltung anbieten.

Im darauffolgenden Jahr konnten sich Vereine als Organisatoren bewerben. Wie damals berichtet, hatte nur der Dauelser Förderverein Interesse und die Sportsfreunden entwickelten sich zum Garant für eine gelungene Planung und Durchführung. Nur wegen Corona gab es zwei Jahre keinen Frühjahrsflohmarkt.

2016 stand die große Parkfläche hinter dem Kreishaus wegen der Aufstellung von Wohncontainern für Flüchtlinge nicht mehr zur Verfügung. Die Veranstaltungsfläche reduzierte sich auf den Warwickplatz und die dahinter liegenden Parkplätze. So blieb es in den Folgejahren und soll es auch am zweiten Sonnabend im Mai wieder sein.

„Wir waren immer ein Team von zirka 20 bis 25 Leuten“, sagt Wolf Schlarmann aus dem Team der Veranstalter. Lange lief es über Voranmeldungen, die für Planungssicherheit sorgten, und im Gegenzug mit einem Rabatt bei den Standgebühren belohnt wurden. Nachts waren immer schon Mitstreiter vor Ort, um die ankommenden Verkäufer einzuweisen. Präsenz während der Veranstaltung ist ebenso selbstverständlich wie die Müllentsorgung. Nicht jeder Verkäufer verlässt seinen Standplatz so sauber wie er ihn vorgefunden hat. Geschätzt 2000 bis 2500 Euro habe jeder Flohmarkt für die Nachwuchskicker eingebracht.

Den Markt einfach auf die Parkflächen bei der Zulassungsstelle zu verlegen, sei nicht so einfach, denn man brauche jede Menge Parkplätze für die Besucher, erklärt Wolf Schlarmann. Wenn der Warwickplatz ab dem kommenden Jahr nicht mehr zur Verfügung steht, wie es ihm die Stadt mitgeteilt habe, sei es an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen.

Sie hoffen, dass es kein Ende für die Traditionsveranstaltung wird. Ganz gleich, wo und in welcher Form es künftig einen Frühjahrsflohmarkt geben könnte. „Unsere Pläne geben wir gerne an diejenigen weiter, die es weitermachen wollen“, sagt Wolf Schlarmann. wb