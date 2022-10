Solarstrom aus Hutbergen für 550 Haushalte

Die ersten Pflöcke sind schon eingeschlagen. Auf der Grünfläche neben dem Sportplatz am Kohweidsweg soll der Solarpark Klein Hutbergen entstehen. © Adolph

Der Solarpark in Hutbergen mit 5000 Modulen gewinnt Konturen. Jetzt hat aber zunächst einmal der Bürger das Wort. Es geht um die Bauleitplanung.

Verden – Seit gut zwei Jahren laufen die Planungen bereits, jetzt kommt der Solarpark in Klein Hutbergen erstmals ans Licht der Öffentlichkeit. Die Stadtwerke wollen mit diesem Gemeinschaftsprojekt mit dem Bauunternehmen Buschmann möglichst in der ersten Hälfte des kommenden Jahres ans Netz gehen. Vorgesehen ist die Energieanlage mit rund 5000 Kollektoren auf einer 1,6 Hektar großen Fläche neben dem Sportplatz des SV Hönisch am Kohweidsweg.

Für die rechtlichen Voraussetzungen führt die Stadt aktuell zwei Bauleitplanverfahren durch, um den Flächennutzungsplan zu ändern und einen Bebauungsplan aufzustellen. Über die beiden Planverfahren können sich einer Pressemitteilung der Stadt zufolge alle Bürger vom 17. Oktober bis einschließlich zum 16. November auf der Homepage der Stadt Verden unter dem Ordner „Bauleitplaene-im-Verfahren“ informieren. Einsehbar sind die Unterlagen im selben Zeitraum auch im Foyer des Rathauses an der Ritterstraße. Bis zum 16. November ist es weiterhin möglich, Hinweise zur Planung bei der Stadt Verden einzureichen.

Bürokratieklippen: Für den Solarpark werden Flächennutzungs- und Bebauungsplan geändert. © Stadt

Baukosten von rund einer Million Euro

Ausgelegt ist die kommende Anlage nach Stadtwerke-Angaben auf eine Leistung von 2,1 Megawatt. Das ergibt bei durchschnittlich 1100 Sonnenstunden pro Jahr eine Stromernte von etwa 2,2 Megawattstunden. Rechnerisch reicht sie aus, um rund 550 Haushalte mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 4 000 Kilowattstunden zu versorgen. Die Baukosten dürften im Bereich von mehr als einer Million Euro liegen.

Das Gelände hat eine bewegte Geschichte. Es handelt sich dabei nach Stadt-Angaben um eine Grubenverfüllung einer ehemaligen Tonkuhle mit Hausmüll, hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, Bodenaushub, Bauschutt und Gartenabfällen. Quer über das Grundstück verläuft eine 380-kV-Hochspannungsleitung.